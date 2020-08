Assumiamo un esercito!

Cari lettori, l’arte di fare azienda palpita nei nostri cuori e possiamo confermarvi che è possibile portarla avanti, anche nel peggior momento che l’umanità abbia mai attraversato dal dopoguerra.

Leggi, attentamente questo articolo e forse troverai l’occasione che attendi da una vita.

Stiamo cercando molte posizioni e questo significa che potresti trovare il lavoro che tanto desideravi, oppure potresti condividere l’articolo aiutando qualcuno che sogna questa opportunità da tempo.

Sappiamo esattamente cosa sta succedendo a molti piccoli e grandi imprenditori e “No!” non vogliamo fare gli spocchiosi mentre moltissime attività falliscono.

Vogliamo dare speranza a chi come noi, combatte e non si ferma davanti a niente.

Ogni giorno i giornali sono bollettini di guerra e dopo un miglioramento estivo è piuttosto ragionevole immaginare che a breve riscoppi il caos a causa del Covid-19, con il rischio di un altro lockdown che manderebbe a picco molte di quelle attività che in questo momento già “corrono sul filo del rasoio”.

Sentiamo con desolazione notizie di aziende - anche storiche - che chiudono i battenti perché non sono in grado di superare la crisi attuale con l’ingegno necessario.

Eppure noi, in mezzo a questo disastro socio-economico, siamo riusciti a dare vita a due nuovi brand!

Prima di presentarli in tutta la loro bellezza, desideriamo lanciare un bando di assunzione a largo spettro, perché magia delle magie - dal nulla - abbiamo creato nuovi posti di lavoro.

Come sempre siamo riusciti a fare sinora.

Cerchiamo:

- I migliori AMMINISTRATORI IMMOBILIARI con certificato SVIT da aggiungere al team che abbiamo già formato.

Di questi almeno due già formati e due in formazione.

La nostra amministratrice senior gestirà il bellissimo nuovo team.

Cerchiamo inoltre:

- 10 nuovi broker immobiliari.

La nostra realtà è una miniera d’oro da cui estrarre preziose pepite immobiliari.

Sappiamo che tra voi si nascondono dei geni immobiliari, conosciamo la vostra anima, sentiamo il vostro odore come un lupo fiuta la preda ferita che zoppica nel bosco, noi vi scoveremo.

Abbiamo creato un metodo di formazione tutto nuovo e abbiamo la nostra scuola interna.

Questo ci permette di assumere molte più persone contemporaneamente e di gestirle al meglio.

Se tu hai l’animo giusto, noi abbiamo tutte le informazioni necessarie perché tu possa diventare un broker di successo.

Faremo ogni cosa per valorizzare il tuo talento e saremo in grado in breve tempo di dirti se questo è il lavoro che fa per te.

Forse in questo difficile mercato, arranchi senza i mezzi adatti per costruire un futuro, abbandonato in strada con la pressione di un capo che si aspetta cose impossibili senza mai premiarti quando nonostante tutto porti a casa i risultati sperati.

SE HAI UNO SPIRITO IMPRENDITORIALE, AMI LA MERITOCRAZIA, ADORI LA COMPETIZIONE CON TE STESSO E NON TI VA CHE QUALCUNO METTA UN LIMITE ALLA TUA BUSTA PAGA, STAI LEGGENDO L’ARTICOLO CHE POTREBBE CAMBIARE LA TUA VITA.

Immagina di avere la libertà di poter gestire il tuo lavoro, creando il tuo team e diventando in alcuni mesi il responsabile di un gruppo di persone.

Appena sarai pronto, potrai istruire dei soldati affinché diventino degli immobiliaristi da guerra che affronteranno il nemico e difenderanno i proprietari e gli inquilini dalle immense truffe che vengono propinate ogni giorno.

Potrai guadagnare da ogni tuo successo senza mai mettere un limite alle tue entrate.

Solo se sei uno spirito libero puoi capire questo articolo, gli altri lo troveranno incredibile.

ECCO COSA VOGLIO OFFRIRTI CARO IL MIO AGENTE IMMOBILIARE, LEADER NELL’ANIMO, AFFAMATO DI SUCCESSO E GOLOSO DI UNA VITA MERAVIGLIOSA.

Facciamo un passo indietro.

Forse è la prima volta che leggi questo Blog e non ci conosci.

Dal 2016 ad oggi abbiamo ufficialmente lanciato un SISTEMA quasi INFALLIBILE per affittare gli appartamenti non locati in Ticino dopo averlo testato e migliorato per lunghi anni, abbiamo riportato il nostro sistema sulle vendite immobiliari residenziali, sugli immobili per investitori, sul rent to buy, nell’edilizia, nel settore del turismo ospedaliero di lusso e nell’amministrazione.

Abbiamo dimostrato che la piaga sociale legata alle abitazioni sfitte e invendute di cui si parla tanto nel nostro Cantone è recuperabile.

Siamo partiti senza soldi, senza raccomandazioni o investitori, ma con una fame incredibile e tanta voglia di dimostrare a tutti che sbagliavano e parte delle responsabilità degli insuccessi immobiliari era dovuta al mancato aggiornamento del 99% delle agenzie sul territorio ticinese.

Se non sei un agente immobiliare ma cerchi un nuovo impiego che premia il tuo sforzo e la tua passione puoi candidarti ugualmente.

ECCO 8 COSE CHE NON TROVERAI NELLE ALTRE AGENZIE:

1. Partirai con una base di oggetti da gestire, perfettamente presentato e con un database stratosferico ottimizzato di giorno in giorno da chi sa davvero cosa sia l’informatica.

2. Riceviamo richieste quotidianamente e potrai partire da subito e far visitare gli appartamenti, dopo che avrai fatto una full immersion nel nostro mondo e che avremo testato le tue capacità.

3. Tutto il marketing e l’acquisizione è gestita da un sistema a 360 gradi, non dovrai scrivere annunci o preoccuparti di pubblicizzare le case.

4. A tua disposizione avrai un consulente finanziario che potrà aiutarti a pianificare e organizzare al meglio gli investimenti dei tuoi clienti.

5. Diventerai il responsabile del tuo team in pochi mesi e potrai capitanare la tua squadra, aumentando la tua possibilità di guadagno, diventando un broker senior.

6. Avrai il supporto amministrativo necessario per ogni pratica.

7. Guadagnerai quanto meriti, non di meno e neanche di più.

8. Avrai accesso a tutto il nostro materiale di supporto da presentare ai clienti, ogni passaggio è spiegato in modo semplice e intuitivo.



VUOI CANDIDARTI? PRIMA LEGGI ATTENTAMENTE LE PROSSIME FRASI, SE HAI OBIEZIONI, PROBABILMENTE, NON ABBIAMO LA STESSA VISIONE.

Noi vogliamo fare grandi cose nella nostra vita, lasciare il segno e ottenere tanto e non abbiamo paura della fatica, risponderò a delle domande tipiche di chi si candida quotidianamente per lavorare con noi.

1. MI DATE UNO STIPENDIO FISSO?

No, se vuoi fare questo mestiere è perché vuoi la libertà di guadagnare tanto e in proporzione al beneficio che porti ai miei clienti.

Ti daremo richieste di contatti, bellissimi appartamenti, case e tutti i nostri clienti da soddisfare.

Immagina una miniera colma d’oro nascosta tra le pareti dei cunicoli di roccia.

Noi ti forniremo il sistema per estrarre la roccia superflua, tutta l’attrezzatura possibile, ti mostreremo le vene più ricche da cui partire e dalla quale noi abbiamo già preso preziose pepite, ti regaleremo quintali di dinamite.

Sei un bravo minatore?

Allora scommetto che non vorrai essere pagato per scavare ma che preferirai dividere con noi quelle brillanti e ambite pepite d’oro.

2. COME SONO GLI ORARI DI LAVORO?

Chi fa questa domanda probabilmente non ha empatia nei confronti di chi cerca casa.

Noi non fisseremo degli orari lavorativi ma tu dovrai gestire al meglio gli appuntamenti affinché i nostri clienti possano trovare la casa dei loro sogni.

Se vuoi candidarti non devi avere paura di lavorare.

3. ANCHE IL SABATO?

Tu non vorresti guadagnare anche il sabato? Molti potenziali inquilini solvibili lavorano durante la settimana e il sabato vogliono visitare gli immobili.

Forse all’inizio dovrai fare un po’ di sacrifici e gestire al meglio il tuo lavoro, quando avrai degli adepti potrai delegare loro questa parte.

4. HO IL RIMBORSO SPESE?

Potenzialmente potresti guadagnare quanto il direttore della banca in cui tieni i risparmi, sei sicuro di volere un rimborso spese? Ma non eri uno spirito libero?

Forse hai la mentalità legata ad un lavoro ordinario e non ti è mai capitato di essere pagato in base ai meriti.

Questo ragionamento avrebbe senso se ti dicessi, vai e scova tra quei mille mila campanelli il potenziale inquilino che vuole lasciare casa.

Noi invece limitiamo il rischio, ti serviamo sul piatto d’argento immobili e potenziali inquilini, devi solo sfoggiare la tua abilità di incrociare offerta e richiesta e far firmare dei contratti.

Vuoi il rimborso benzina? Pasti? Suole delle scarpe? Fidati di me, molto meglio essere indipendenti fino alla fine.

Se le mie parole appaiono ruvide è perché siamo pieni di grinta, abbiamo creato tutto questo da soli e diamo un valore infinito alla possibilità che offriamo a chiunque abbia tenacia di guadagnare un MERITATISSIMO STIPENDIO.

Non so se ti è mai capitato di dover generare dei soldi da solo, senza lo stato che ti aiuta, un genitore col conto da dissanguare o qualcuno che ti paghi le bollette.

Noi per questo sogno abbiamo passato settimane infernali, in cui non avevamo i soldi per fare la spesa, non stiamo cercando qualcuno che faccia solo quello che diciamo, cerchiamo uno spirito imprenditoriale che voglia remare con noi che il mare sia gonfio di tempesta o piatto come una tavola.

Chiaramente saranno in pochissimi quelli che apprezzeranno questo articolo e che si riconosceranno nella figura che ho dipinto con le parole.

COME CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE O BROKER IMMOBILIARE.

Se tieni a questo posto, segui attentamente i prossimi punti altrimenti non avremo motivo di incontrarci.

NON TI OFFENDERE, chi non seguirà attentamente queste istruzioni non riceverà nessuna risposta, verrà cestinato immediatamente.

Ecco i passi che dovrai compiere:

1. INVIA VIA MAIL LA TUA CANDIDATURA.

Se chiami, mandi video via WhatsApp o vuoi stupirci in qualsiasi modo particolare perderai l’occasione di stupirci sul campo quando sarà più opportuno.

2. MADALA A INFO@TIAFFITTO.CH

Questo è l’unico indirizzo a cui potrai spedire la tua candidatura, ogni altra e-mail verrà cestinata senza pietà.

3. NELL’OGGETTO DELLA MAIL DOVRAI SCRIVERE…

“SONO IL MINATORE”, se ti stai chiedendo “perché” rileggiti tutto l’articolo.

4. ALLEGATI UTILI

Inviaci tutto il materiale necessario utile a capire la tua stoffa, se sei un campione del mondo senza il CV va bene uguale. L’importante è che possiamo capire con facilità di che pasta sei fatto.

5. SE SEI RESIDENTE È MEGLIO

Non rifiutiamo un bravo agente anche se viene da lontano, l’importante è che risieda nel Sopraceneri.

6. MANDACI UNA BELLA FOTO

Fa niente se non sei fotogenico/a, ci è utile per capire chi avremo di fronte.

ULTIMO PUNTO IMPORTANTISSIMO.

7. NON MENTIRE!

Se sei stato in galera, se hai truffato i tuoi ex soci, se sei condannato o in attesa di giudizio EVITA di candidarti adesso. Non ti giudichiamo ma evitiamo volentieri di incontrarti.

Caro lettore, se sei sopravvissuto a questo spinoso e acido articolo, significa che puoi davvero candidarti e non vediamo l’ora di accoglierti nel nostro team per poter creare assieme un florido futuro.

Nella nostra scuola interna, diversi giovani broker stanno per terminare il periodo di ambientamento e siamo pronti ad accogliere le prossime reclute.

A prestissimo coraggioso minatore immobiliare!

Ti aspettiamo!