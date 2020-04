Trovare subentrante ai tempi del coronavirus 

LUGANO - Hai trovato finalmente il nido che tanto desideravi, che si tratti di una casa più grande per la tua famiglia che cresce, di un appartamento con giardino, con terrazzo o qualsiasi sistemazione tu abbia desiderato.

La sera prima di addormentarti sogni già come arrederai la tua nuova casa, giochi con i colori da adattare, insomma non stai più nella pelle e non vedi l’ora di traslocare.

Rimane un solo tassello da risolvere: DEVI TROVARE UN SUBENTRANTE.

Un’impresa senza dubbio carica di ansia e paure - se ci si mette il coronavirus poi - sfido chiunque a mantenere la calma.

Se già negli ultimi anni liberare gli appartamenti era faticoso, in questo periodo lo è ancora di più.

Conosco la storia a memoria, persone che promettono e non si presentano agli appuntamenti, altri che confermano l’interesse per poi sparire qualche giorno più tardi.

Proprietari meravigliosi che ti chiedono addirittura tre subentranti tra cui scegliere e che non sembrano intenzionati ad accettare chiunque tu gli presenti.

Ecco perché adesso più che mai dovresti affidarti a dei professionisti, a chi fa questo di lavoro, e sa farlo con strategia.

Anche a noi succede qualche volte di imbatterci in qualche cliente non proprio limpido, questo non si può negare, in realtà però capita veramente di rado perché la nostra esperienza ci permette di capire al volo chi abbiamo davanti e i nostri strumenti ci permettono di verificare eventuali dubbi.

In questo articolo voglio RIASSUMERE tre motivi per cui dovresti scegliere un’agenzia per affiancarti nella ricerca di un subentrante piuttosto che pensare di fare da solo:

1) Ogni nostro annuncio è correlato da un video che ci permette non solo di selezionare i clienti (ed evitare visite a vuoto) ma soprattutto ci consente di affittare gli appartamenti a distanza spesso senza neppure una visita.

Nelle ultime settimane mi capita sempre più di frequente di ricevere i documenti e la riservazione ancora prima della visita vera e propria.

Questo ci dà la possibilità di guadagnare tantissimo tempo e di concludere i contratti in pochi giorni, anche ai tempi del coronavirus.

2) Questo momento particolare ci permette un'ulteriore scrematura, veniamo infatti contattati solo da clienti VERAMENTE INTERESSATI, che cercano una sistemazione con urgenza.

Questi clienti così in target, molto spesso non riescono a trovare il tuo appartamento sul web, mentre con il nostro aiuto riescono a riconoscerlo fra molti e saranno felici di vederlo e affittarlo alla velocità della luce.

La velocità delle trattative è per noi un tassello fondamentale che incide molto sul buon esito, con oltre 6'000 immobili sfitti in Ticino non bisogna permettere al cliente di potersi guardare troppo intorno, poiché si rischia di distrarlo e perderlo lungo il percorso.

3) Per ogni lavoro c’è un professionista, se pensi che affittare un appartamento sia una questione di fortuna e intuito ti sbagli.

Non si tratta solo di mostrare la disposizione dei locali, si tratta di capire il cliente, scoprire i suoi desideri, le sue aspettative e indirizzarlo verso l’immobile perfetto.

Inoltre, non sottovalutare mai che il tuo stato mentale di angoscia viene percepito durante la visita e ricorda che nessuno sceglie un appartamento per farti un favore.

La scelta di un immobile è sempre e giustamente direi, egoista e individuale, per questo la figura delle consulenti immobiliari rassicura ed è come una spalla ferma su cui appoggiarsi, senza aver nulla da temere.

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui hai bisogno di NOI.

Sentiti libero di smettere di preoccuparti: è possibile trovare il subentrante anche in questi tempi difficili.

Con noi al tuo fianco è possibile perché la nostra tecnologia ci ha permesso di attutire benissimo “il colpo” di questa grande pandemia e ancora una volta abbiamo potuto testare i nostri sistemi.

Non chiediamo alcuna spesa iniziale, ci pagherai solo a successo.

Per saperne di più scrivici una mail a info@tiaffitto.ch o chiamaci allo +41 78 404 56 75 oppure +41 91 921 24 28.

Leggi le nostre numerose testimonianze sulla pagina Facebook o sul nostro sito così da capire ancora meglio come abbiamo aiutare tante persone nella tua stessa situazione.