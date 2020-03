Alleanze e Nuovi Giocattoli Immobiliari

Tutti i settori dei servizi e della vendita, negli ultimi anni hanno subito una profonda mutazione nel modo in cui vendere prodotti o servizi e in cui acquisire clientela.

Questo vale per tutti i settori, soprattutto nel nostro.

Un negozio di abbigliamento non può più affidarsi alla sola zona di forte passaggio, ma deve cercare attivamente i clienti lavorando sul web, anche nel mondo dell’immobiliare vince chi ha maggiore visibilità sui nuovi mezzi di comunicazione.

Costruirsi un’identità web non è semplice e richiede costanza e dedizione; non puoi pensare di essere presente a sprazzi e poi di scomparire nei meandri del web, o per il tuo pubblico non sarai mai NESSUNO.

L’unico modo per accontentare i sempre più numerosi proprietari che si affidano a noi con fiducia è quello di partecipare alla lotta armata della presenza online con tecnica e precisione.

Il lavoro del marketing che attuiamo ci permette di attrarre una numerosa clientela e di concludere vendite e affitti nel breve periodo.

Negli ultimi mesi però abbiamo voluto e ottenuto di poter fare ancora di più; non ci siamo mai accontentati e fermati, ma ci spingiamo sempre oltre perché crescere è bellissimo, incredibile e un’azienda fresca e briosa come la nostra, non ha alcuna intenzione di arrestarsi.

Abbiamo studiato i competitors, ed invece di scontrarci abbiamo deciso di allearci in un unico grande obbiettivo.

La proficua collaborazione con una nota agenzia del Luganese ci ha permesso di accedere ad un gestionale strutturato ad hoc per trattare gli immobili in Canton Ticino.

Questo programma non è una semplice piattaforma di vetrina immobiliare ma ci permette di lavorare in due direzioni per accontentare proprietari e clienti.

Nel gestionale abbiamo la possibilità di confrontare in tempo reale il nostro parco immobiliare con le varie ricerche menzionate dai nostri contatti.

Cosa significa nello specifico?

In primo luogo, quando incontriamo un proprietario in cerca di un inquilino o di un acquirente possiamo inserire i requisiti della sua proprietà e valutare nell’immediato quali e quanti clienti corrispondono alla ricerca che abbiamo nel nostro database.

Contemporaneamente per tutte le persone in cerca di una nuova abitazione, che sia essa in vendita o in affitto possiamo in pochi minuti selezionare quale immobile corrisponde alla sua richiesta.

Ma non è tutto, il piacere di collaborare con altre agenzie immobiliari ci permette di cercare la proprietà, scovando non solo fra i nostri oggetti ma anche fra quelli dei nostri partners.

Collaborare in più agenzie immobiliari ci permette di avere a disposizione oltre 700 immobili reali, pronti per essere venduti e affittati.

La storia è così romantica che tutto nasce 10 anni fa, quando il mio mentore mi ha riconosciuta.

Il titolare dell’agenzia che ha creato questo gioiellino, che sta migliorando di giorno in giorno è la persona che ha visto l’embrione dell’immobiliarista che era in me e da quell’incontro è partita la scintilla che ha dato il via al tutto.

Lavorare con il proprio mentore è sempre così affascinate e gratificante.

Approfitto di queste righe per ringraziare Valerio Villa, titolare di Metropolis Immobiliare VIP e per ringraziare della possibilità di poter avere in Canton Ticino un gruppo di lavoro sempre più ampio e solido tra veri professionisti di settore.

Per poter “giocare” con il gestionale meglio articolato per l’immobiliare ticinese, contattaci allo +41 78 404 56 75 oppure +41 91 921 24 28 così che in questo momento così impegnativo potremo divertirci insieme a cercare la tua casa dei sogni.