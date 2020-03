Vivere con l’essenziale, mai più di ora

La mente corre veloce, come se fossimo in uno stato di grazia.

I pensieri si fanno più veloci e lucidi, non disturbati da tante distrazioni quotidiane, dal caos e dalla frenesia.

I suoni sono più ovattati e la “giostra” è rallentata. Non è ferma, ma scivola piano sul suo asse.

Perché ti sto dicendo questo?

Perché l’aspettativa ideale per ogni broker immobiliare è avere a che fare con clienti facoltosi e senza budget.

Forse per gli altri non certo per noi, non per me.

Sono stata criticata da molti per la scelta presa anni fa di concentrare uno dei miei brand completamente sugli affitti.

Il mondo dell’immobiliare, con la sua fame di ricchezza, mi ridicolizzava per questa decisione.

Li ho azzittiti in fretta perché non solo ho potuto far crescere esponenzialmente un’azienda da zero, aumentando il numero dei collaboratori di mese in mese, ma ho anche appagato la mia anima con sensazioni che i soldi non possono comprare.

Sì, perché ho avuto spesso a che fare con famiglie che per scelta o per necessità cercavano case o appartamenti con budget ridotti.

Queste persone si affidano a noi perché sanno di trovare un alleato, un amico non solo una macchina da soldi.

Quando finalmente trovo la soluzione perfetta per queste famiglie e riconosco il loro sorriso soddisfatto e grato sono fiera di quello che ho costruito e delle persone di cui mi sono circondata.

Ho conosciuto diversi proprietari immobiliari con appartamenti sfitti da anni ed ho capito presto che questi due lati erano facce della stessa medaglia.

Già, perché un appartamento semplice ed economico poteva essere il sogno di qualcuno, ed era impensabile continuare a perdere tempo cercando un target che non avrebbe apprezzato.

A volte basta poco per soddisfare due esigenze correlate ma differenti, da una parte un proprietario che accetta di buon grado una piccola trattativa, dopo anni in perdita con la garanzia di un contratto lungo e dall’altra una famiglia che finalmente trova il nido da cui non vorrà mai andarsene.

Quando mi siedo al tavolo e firmiamo il contratto la riconosco quell’energia allegra che si libera nell’aria.

Ed è proprio quell’energia che mi permette di amare il mio lavoro e rincominciare con più grinta di ieri ogni nuovo giorno.

Dopo questa enorme crisi, forse anche tu stai pensando di spendere meno di affitto, un po’ per necessità ma anche per scelta.

Ti sei reso conto che tante cose possono rappresentare uno spreco e che con le persone che ami - mai come ora - hai voglia di assaporare la libertà.

Vuoi quei soldi in più per fare un viaggio, per sentire il vento sul viso mentre la tua auto scivola lenta sulle curve di una bellissima montagna Svizzera.

Vuoi che i tuoi figli assaggino la neve, vuoi che l’amore della tua vita ti tenga per mano mentre scoprite il mondo.

Perché buttare soldi in affitto, quando - mai come ora - ti rendi conto di quanto fosse prezioso, semplicemente vivere?

Caro proprietario, se hai un appartamento fermo da troppo tempo, ti aiuterò a trovare quei clienti che ti stanno cercando.

Siamo persone nuove, persone che hanno riscoperto che la vita va vissuta e che non siamo al mondo solo per accumulare beni che non ci possiamo nemmeno godere come vorremmo.

Cercheremo di farvi incontrare con la vostra nuova casa ideale e scoccheremo le nostre frecce come un cupido immobiliare, così che possiate volare liberi, per le nuove persone che siete e che siamo diventati.

Aspettiamo di farvi incontrare e di fare con soddisfazione il nostro lavoro, anche è ancora, oggi più che mai.

Sul nostro nuovo sito, www.tiaffitto.ch troverai gli immobili che abbiamo a disposizione in questo momento.

Se tra questi immobili non hai ancora trovato, scrivici la tua richiesta e faremo del nostro meglio per soddisfarla.

Ci vediamo tra poco,

Andrà tutto bene

TiAffitto