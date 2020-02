Sogni una casa, ma non fai i passi giusti

Caro ticinese,



Noi di ViverTI amiamo il nostro lavoro e cerchiamo sempre di fare il meglio per i nostri clienti.



Eppure, non ci abituiamo mai a certe situazioni critiche nel nostro mestiere, come ad esempio…



La difficoltà di chiedere al telefono ad uno sconosciuto certe informazioni finanziarie, per capire REALMENTE quali case può permettersi di andare a vedere… e quali no.

Ti è mai capitato di innamorarti di qualcosa e, solo dopo, scoprire che è assolutamente fuori dalle tue possibilità?



È una sensazione che non auguro nemmeno al mio peggior nemico.



È come innamorarsi follemente e perdere subito e per sempre il tuo grande amore.



Questa settimana per esempio…

Ti racconto una storia

Luca ha passato gli ultimi tre mesi a cercare una casa da acquistare.

Sfogliando senza sosta centinaia di annunci, spesso improponibili.

Quando sembra vicino ad averla trovata, sbuca sempre qualcosa che non va.



A testa bassa e con l’umore sempre più a terra, ricomincia daccapo la ricerca.



Sa che il suo successo o fallimento, nella ricerca dell’appartamento migliore, farà la differenza anche nella sua quotidianità con Miriam, l’amore della sua vita.



Le mura della loro casa non li rappresentano più. Sono cresciuti e in 65 Mq non si sentono più soddisfatti di tornare a casa alla sera.

Hanno risparmiato come formichine quello che potevano e ora i loro secondo e terzo pilastro iniziamo ad avere al loro interno un bel gruzzoletto.



A marzo si sposano e Miriam sta desiderando più di ogni cosa al mondo una gravidanza.



Serve una stanza in più o anche due.



Un giorno finalmente Luca si decide e inizia a riporre tutte le sue speranze in una casa di cui è totalmente sicuro; piace anche a Miriam, che se n’è perdutamente innamorata.



Ma qualcosa di oscuro li aspetta al varco per rovinare il loro tanto agognato e meritato equilibrio…



Erano convinti di avere tutte le carte in regola per poter acquistare una casa da un milione. Se ne sono innamorati, ma solo dopo hanno scoperto di poter acquistare al massimo un immobile di 750’000 franchi.



Il nostro sistema bancario richiede che per l’acquisto di un immobile tu metta almeno il 20% di capitale proprio.



La metà di questo 20% può provenire dalla cassa pensione, ma Miriam e Luca non sono sicurissimi di riuscire a trovare i certificati corretti che indicano l’ammontare dei loro risparmi ed iniziamo ad innervosirsi.

Hanno i certificati di terzo pilastro ma poi si ricordano che ne avevano anche un altro, con all’interno qualche biglietto da cento ma non ricordano più l’importo.

A questo punto chi può bloccarli dall’avere un attacco di panico?



Il Consulente Finanziario.



Per esempio…

Per poter acquistare una casa da un milione,

devi avere un reddito di ALMENO 180.000 annui.

Se guadagni meno, devi avere più capitale proprio.

È una semplice regoletta, ma è piena di varianti e variabili in base alla tua reale situazione finanziaria.



Ma la via d’uscita da un tunnel di svilimento e delusioni – oltre alle figuracce evitabili – c’è e si chiama…

Consulenza Finanziaria!

Un consulente finanziario serio sa quando e come agire, insieme, nel TUO interesse.



Sa che, se non puoi permetterti una casa da un milione (perché non guadagni 180 mila ma sei vicino, magari sui 150 mila)…



Basterà dare qualcosa in più di anticipo e SI PUÒ comprare!



Ricordi Luca, che voleva solo star bene a casa con Miriam? Preparare una colazione speciale, rivederla la sera dopo una giornata di lavoro e godersi il fine settimana di meritato relax?



In questo modo il suo sogno potrebbe essere ancora salvato, ma solo un esperto, amante di Excel, numeri, calcoli, di ipoteche e assicurazioni, potrà aiutarti e tutto questo andrebbe fatto prima.. prima di vedere la prima casa.



ViverTI è l’unica agenzia immobiliare a offrire la consulenza finanziaria gratuita – che ti permetterà di scoprire anche come utilizzare il tuo secondo e il tuo terzo pilastro (magari mettendoli a pegno ed evitandoti di ritrovarti senza soldi quando andrai in pensione).



Il secondo pilastro è semplicemente una trattenuta in busta paga, che puoi prelevare o mettere a pegno in caso di acquisto della prima casa o di apertura di un’attività indipendente (o anche in caso partenza all’estero definitiva). Quei soldi sono pensati per colmare la tua lacuna quando andrai in pensione, perciò se è possibile accedere ad una ipoteca con gli istituti di credito che ti lasciano metterla a pegno, puoi dormire sonni più sereni.



Ma è importante sapere COME funziona il sistema.

Se ti recherai direttamente in banca, potrai avere una consulenza solo sui prodotti della banca e ovviamente il loro scopo è venderti i loro prodotti, non trovare la soluzione più vantaggiosa per te.



Immagina di un entrare in un bellissimo negozio con delle scarpe, costose, eleganti, bellissime ma scomode.



Secondo te accadrà mai che il commesso ti consigli di acquistarne di più comode, ad un quarto del prezzo nel negozio affianco?



Conosco già la tua risposta.



Funziona allo stesso modo con le banche.



Un consulente finanziario guadagna la stessa provvigione da tutti i suoi partner, perciò non ha interesse nel proporti qualche istituto con cui acquistare la tua casa rispetto ad un altro.

Il consulente finanziario però ha bisogno che tu parli bene di lui, che tu lo consigli ai tuoi amici e parenti e che la sua reputazione sia integra.



Per questo motivo un consulente finanziario farà qualsiasi cosa pur di darti il miglior servizio, che ti renda felice nel tempo, vinci tu e vince lui.



Per quanto mi riguarda, mai e poi mai ti vorrei accompagnarti a vedere una casa che non puoi permetterti.



Se vuoi evitare di dare (e darti) false speranze, e vuoi risparmiare tempo e denaro, contattami subito e troviamo insieme la soluzione cucita su misura per te, anche se non è ancora giunto il momento per acquistare, creeremo un piano per aiutarti a farlo in un futuro.