Perché costruiamo case Biofiliche

C’era una volta, una immobiliarista che viveva sui laghi incantati del Ticino e che ogni giorno si alzava sapendo di dover affrontare un mondo in mano a persone nate in un tempo molto diverso dal nostro.

In quel tempo si fumava negli ospedali e il Centro Pedonale era solo un fastidio e si poteva posteggiare tranquillante in piazza per andare a fare spese.

Quando il boom edificatorio degli anni ‘70 e ‘80 ha invaso il Ticino, sono sorti centinaia di palazzi a mattoncini rossi che dovevano soddisfare le esigenze di chi si spostava dalle campagne alla città.

Ogni centimetro di terra é stato cementato a “favore del progresso”, senza pensare al benessere delle persone e dell’ambiente.

Passarono gli anni e dai mattoncini rossi - con la scarsità di spazi ancora disponibili - si passò all’edificazione di quei bei palazzi moderni, con anguste stanze da letto di 9 Mq. Tutto correva velocemente e le gru iniziarono a sovrastare le città con imponenza.

L’immobiliarista scrutava l’orizzonte, mentre sorseggiando un caffè guardava i nuovi annunci immobiliari freschi di giornata.

Bisognava trovare un modo, un sistema per rendere valoroso ed etico il nostro mestiere.

L’immobiliarista voleva un motivo più grande per alzarsi al mattino e per incanalare quella forza e quell’energia che la vita ti dà a trent’anni e che non va assolutamente sprecata.

Una serie di eventi portarono un valoroso eroe, dal nome Mirko Taglietti, a giungere nelle nostre vite e a bussare alla porta della nostra agenzia.

Abbiamo avuto l’onore di conoscere un vero “nerd” della progettazione e dell’architettura, una persona che ogni volta che parla ti insegna qualcosa di interessante, scientifico, nutriente per la mente e per lo spirito.

Intendiamoci, non ci siamo dimenticati che per andare avanti dovevamo vendere e affittare le case, ma volevamo fare qualcosa in più, qualcosa che ci facesse battere il cuore.

Consci di non lavorare “per la gloria” e certi che il denaro è energia e permette a tutti di creare benessere per le proprie famiglie, abbiamo trovato il modo di unire scienza e commercio.

Una bellissima idea, pura, etica, salutare, non è nulla se le persone non la utilizzano.

Potevamo finalmente rendere più profondo il motivo per cui vendiamo e affittiamo le case fondendo questa meraviglia alla nostra capacità di distribuirla sul territorio ticinese.

Vorrei parlarti di questo grande scienziato che ha cambiato la nostra vita in meglio.

Chi é Mirko Taglietti?

Mirko Taglietti vanta un percorso professionale caratterizzato da 23 anni di esperienza nel settore delle grandi costruzioni e da importanti collaborazioni con aziende di primo piano.

Nel 2000 inizia l’attività diretta sperimentale nel campo della coprogettazione e della costruzione di edifici ecosostenibili ad altissima efficienza energetica.

Nel 2004 intraprende un percorso formativo che lo porta a compiere nuove esperienze in Austria, Svizzera e Italia e ad avviare dapprima la divisione Edifici in legno di Nexlogic Srl, poi la società Armalab Srl, dedicata interamente alla costruzione di edifici passivhaus.

In seguito Mirko costituisce lo ZEPHIR – Passivhaus Italia, l’istituto di Fisica Edile che rappresenta in Italia il Passivhaus Institut tedesco, e il brand Aktivhaus, con sede a Lugano.

Ha conseguito il diploma di tecnico bioedile presso l’ANAB-IBO-IBN, l’attestato di Passivhaus Designer &Trainer presso l’Energie Institut Vorarlberg, l’attestato di Esperto presso l’Agenzia CasaClima e l’attestato basi Minergie presso la SUPSI Svizzera.

Mirko Taglietti realizza così il suo brand (www.aktivhausbiocostruttori.com) con cui progetta e costruisce dalla A alla Z le case più belle che abbiamo mai visto.

Nasce in parallelo anche Biosphera Project, con cui un team di scienziati dà vita ad uno studio - ancora in corso - sull’essere umano all’interno degli spazi confinanti (abitazioni, uffici, scuole, palestre...).

Come si può studiare il benessere degli esseri umani all’interno degli ambienti?

Biosphera Project risponde a questa domanda e realizza così una casa itinerante di 25 Mq con tutte le comodità di una casa vera e propria, progettato in ogni suo millimetro con materiali innovativi e scienza edile.

Cosa significa itinerante?

Biosphera dalla sua nascita si sposta in tutta Europa e viene posizionata negli ambienti più disparati.

Dalla neve di Pesciüm ai 38 gradi della Sicilia.

Dalla profondità di una grotta nella Val Di Non al caotico salone del mobile di Milano.

Questi ambienti così diversi permettono di studiare l’essere umano in situazione climatiche e di stress diverse tra loro.

Questa costruzione completamente passiva è in grado di produrre energia da pannelli solari di ultima generazione, integrati sulle facciate; la stessa ha al suo interno una pianta in grado di ripulire l’aria che viene dalla tecnologia aerospaziale e che migliora di anno in anno la sua performance. Il legno di Cirmolo posizionato in un pannello dietro al letto, permette di abbassare i battiti cardiaci di chi dorme, regalando rilassamento psicofisico, il tutto ovviamente è testato da cardiogrammi posizionati sul petto di chi ha partecipato agli esperimenti.

Questi sono solo alcuni esempi delle tecnologie integrate a Biosphera, la lista è lunghissima e molto affascinante.

Biosphera ha ospitato centinaia di persone, che si sono prestate a dei test psicologici, fisici e ambientali.

I dati raccolti hanno permesso di portate la tecnologia delle case realizzate da AktivHouse a livelli estremi.

Questo progetto è piaciuto così tanto che sponsor altisonanti hanno investito alla sua realizzazione e al suo mantenimento; tra cui cinque importanti università, grossi marchi automobilistici, Minergie e molti altri.

Passiamo la maggior parte della nostra esistenza rinchiusi tra quattro mura, che sia nell’ambiente domestico o in quello lavorativo.

Ma le nostre case non sono ambienti salutari: muffe, aria viziata, mancanza di luce e di equilibrio termico, portano le persone al rischio di ammalarsi.

È questa la domanda cardine che si pone la biofilia e a cui dà la sua risposata in maniera tangibile con numeri e grafici alla mano.

Abbiamo scoperto che si può costruire a un prezzo uguale o inferiore alla costruzione classica, una casa o un palazzo, che non produce inquinamento o ne produce molto meno e in cui le persone vivono bene a 360 gradi.

Il mondo delle case biofiliche ci ha fatti innamorare letteralmente.

Abbiamo conosciuto diversi brand che costruiscono case in legno, anche a buon prezzo, ma non ci hanno assolutamente convinti.

Più i nostri studi e la nostra conoscenza su questa materia avanzavano e più ci siamo resi conto che abbiamo avuto l’onore di lavorare fianco a fianco al brand più serio che esiste in Europa.

Questo onore è stato ricambiato permettendoci di avere l’esclusiva per la Svizzera nella rivendita delle case Biofiliche dì AktivHouse Biocostruttori.

Cosa si può fare nel concreto?

Se possiedi un terreno o desideri costruire la tua casa e ne cerchi uno, possiamo farti una consulenza ad ampio raggio che va dal capire le tue reali possibilità finanziarie, al trovarti il terreno, al realizzare la tua casa chiavi in mano, in un tempo molto inferiore alla costruzione classica.

Possiamo edificare palazzine di ogni genere, in Asia costruiscono i grattacieli con questo sistema, non devi pensare che si possano realizzare solo casette monofamiliari, perché non è così.

Possiamo ristrutturare delle case già esistenti, che anche se non saranno al 100% case Biofiliche, miglioreranno la loro qualità generale.

Se hai già una ditta edile con cui collabori, oppure se sei già proprietario di una ditta edile, possiamo venderti il progetto e potrai realizzarlo con i tuoi artigiani.

Il prezzo al mq di costruito parte da circa 3000 franchi a 3700 per il top gamma con tutti gli optional disponibili che si possono inserire.

Questo è quello che facciamo noi, portiamo queste informazioni a chi regge l’edilizia Ticinese e cerchiamo di migliorare la realtà abitativa dei cittadini del nostro Cantone con passione e serietà.

Per qualsiasi informazione chiamami allo +41 91 921 24 28 oppure allo +41 78 404 56 75.

Fisseremo un incontro per capire le tue esigenze e butteremo le basi per realizzare i tuoi sogni e i nostri sogni.

ViverTI