Rubo agenti immobiliari alla concorrenza!

Sono assolutamente seria nell’affermare quanto hai letto!

Ho bisogno di un singolo agente immobiliare nella mia squadra e voglio rubarlo alla concorrenza!

Abbiamo superato i 400 immobili sotto la nostra gestione e lavoriamo tutti full time. Ho bisogno di un'altra persona che ha voglia di lavorare e di riempirsi le tasche velocemente.

Perchè rubo ai competitor?

Perchè so che tra gli agenti immobiliari del Ticino si nasconde il fuoriclasse che cerco e che, quello stesso campione, oggi, NON sta lavorando nelle condizioni giuste affinchè raggiunga il successo che merita!

Questo è il motivo per cui non mi sento minimamente in colpa nel togliere risorse agli altri.

Loro non lavorano bene.

Noi sì.

Io ho bisogno di una persona a cui far guadagnare un sacco di soldi.

Tu hai bisogno di un sistema che ti permetta di guadagnare quello che meriti, ma sei imprigionato in un’agenzia immobiliare che non ha un metodo di lavoro e lascia tutto sulle tue povere spalle.

Mi sembra logico che devi smettere subito di fare quello che non ti compete e cominciare a guadagnare seriamente, facendo invece quello che sei bravo a fare: vendere o affittare case.

Se questo è anche il tuo obiettivo leggi TUTTO il post. È lungo ma ho una proposta per te che non potrai rifiutare.

Mediamente le agenzie immobiliari non ti passano i contatti: sei costretto ogni giorno a fare telefonate a freddo, scrivere gli annunci e fare visite.

Tempo per vendere ne rimane sempre poco e, anche quando lo fai, nessuno ti valorizza per l’impegno che ci hai messo perchè “è il tuo lavoro!”.

Se sei stanco, ferito da un’agenzia immobiliare che non sa valorizzare il tuo talento, arranchi in questo difficile mercato, senza i mezzi adatti per costruirti un futuro, abbandonato in strada con la pressione di un capo che si aspetta cose impossibili senza mai premiarti quando - nonostante tutto - porti a casa i risultati sperati…

… allora questo annuncio è per te! Cominciamo a mettere in chiaro cosa ho da offrirti:

************************************************************

1. Partirai con una base di oggetti da gestire, non dovrai cercarti gli incarichi da solo;

2. Riceviamo richieste quotidianamente e potrai partire da subito e far visitare gli appartamenti;

3. Tutto il marketing e l’acquisizione è gestita internamente, non dovrai scrivere annunci o preoccuparti di pubblicizzare le case;

4. A tua disposizione avrai un consulente finanziario che potrà aiutarti a pianificare e organizzare al meglio gli investimenti dei tuoi clienti

5. Avrai il supporto amministrativo necessario

7. Guadagnerai quanto meriti, mai di meno!

8. Avrai accesso a tutto il nostro materiale di supporto da presentare ai clienti, ogni passaggio è spiegato in modo semplice e intuitivo;

9. Avrai accesso ad un team esclusivo di persone che lavora insieme per un obiettivo comune, aiutandosi a vicenda!

************************************************************

Ti sembra un sogno?

Non lo è affatto.

Questo è il nostro metodo di lavoro quotidiano e non aspettiamo altro che condividerlo con te!

Ora che ti ho detto cosa ti offro, però, ecco cosa sto cercando.

Una DONNA, agente immobiliare, che non ha paura di mettersi in gioco, pronta a dare tutto per i suoi obiettivi;

Una donna imprenditrice. Ossia una donna che non è attaccata allo “stipendio fisso”. Qui lo stipendio fisso non te lo diamo, però avrai a tua disposizione richieste di contatti, bellissimi appartamenti, case e tutti i nostri clienti da soddisfare.

Crediamo nella meritocrazia, e se meriti di guadagnare più di quanto potrebbe fare il direttore della banca in cui tieni i risparmi, allora guadagnerai tanto - in proporzione al beneficio che porti ai miei clienti!

Una donna che ama le donne. Puoi entrare in questo team SOLO se lavori bene con le donne. Quando sarai qui troverai delle nuove sorelle, perchè questo è quello che siamo l’una per l’altra. Ci aiutiamo e ci supportiamo ogni momento - senza invidie e screzi alcuni - per raggiungere un obiettivo comune: guadagnare un sacco di soldi e vivere la vita dei nostri sogni. Puoi lavorare qui se riesci a lavorare bene in gruppo e, soprattutto, a contatto con le donne.

Una donna senza orari. Vuoi la libertà di lavorare come e dove vuoi, senza limiti? Questo allora è il posto che fa per te! Noi non fisseremo degli orari lavorativi, ma tu dovrai gestire al meglio gli appuntamenti affinché i nostri clienti possano trovare la casa dei loro sogni. Se vuoi avere successo, non devi avere paura di lavorare!

Se queste richieste non ti fanno paura e sei decisa ad essere sommersa di richieste che non avrai più cercarti da sola…

… allora candidati per quest’unico posto nella mia agenzia?

- ECCO LE ISTRUZIONI PER CANDIDARTI -

Essendo un unico posto la candidatura sarà il primo metodo con cui scarterò le persone. Se infatti non lo farai come ti dico, non ti prenderò nemmeno in considerazione.

INVIA VIA MAIL LA TUA CANDIDATURA: mandala a INFO@TIAFFITTO.CH.

Questo è l’unico indirizzo a cui potrai spedire la tua candidatura, se la mandi ad altre caselle verrà cestinata.

Non inviarmi il tuo CV se non accompagnato da una lettera di presentazione.

Voglio sapere chi sei, quanta ambizione scorre nelle tue vene. Allega pure tutto ciò che vuoi alla mail, ma se non riceverò una lettera di presentazione, cestinerò tutto.

SE SEI RESIDENTE È MEGLIO: non rifiutiamo un bravo agente anche se viene da lontano, l’importante è che risieda in Ticino.

* MANDACI UNA BELLA FOTO: fa niente se non sei fotogenico/a, ci è utile per capire chi avremo di fronte.

Pronta a scappare delle agenzia immobiliare che non ti merita ed iniziare a lavorare seriamente, seriamente, con un sistema di marketing e gestione aziendale che ti coprirà di richieste di appuntamenti?

Inviami la tua candidatura! Non vedo l’ora di rubarti dalle grinfie della concorrenza cattiva!

Buona Fortuna!

Il team di Viverti.ch