Le case del futuro non sono più fantasia: a Croglio esiste la PRIMA casa biofilica del Ticino

Immagina la casa del futuro.

Una di quelle fantascientifiche, che vedi solo nei film.

Bellissime, comode e super tecnologiche.

Un vero e proprio angolo di paradiso ultra-moderno.

Immagina una casa costruita sopra le tue esigenze e i tuoi desideri.

Una facciata della tua abitazione, in vetro, diventa una vera e propria opera d’arte e lascia trasparire la luce naturale,

propagandola nel soggiorno e sul tuo viso, rendendoti immediatamente più felice.

L’altra facciata della casa ha una vera e propria parete fotovoltaica integrata per produrre energia in forma invisibile.

Lo spazio interno, mantenuto a temperatura costante su tutte le superfici che lo compongono, diventa un vero tripudio di luci, silenzio, calore e comfort di ogni genere.

Le luci seguono i naturali ritmi circadiani umani, e portano il cielo in una stanza, simulando la luce solare.

Il profumo di cirmolo abbassa il tuo ritmo cardiaco, rendendoti rilassato.

Filtri tecnologici, derivati dalla ricerca aerospaziale, garantiscono assoluta pulizia dell’aria.

Tu, in questa casa, sei in salute. Sei felice.

E se queste case non fossero più solo storie da raccontare?

Se esistesse davvero la casa del futuro, adesso?

Ebbene, in questo articolo scoprirai come natura e design, scienza e salute, si uniscono per dar vita alla prima casa del futuro.

Ma prima di svelarti di cosa si tratta, guardiamo insieme la situazione attuale.

Passiamo il 90% del nostro tempo in spazi confinati, senza il reale contatto con la natura.

Acquistiamo molti oggetti inutili e spesso anche tossici, senza nemmeno accorgercene, ce li mettiamo in casa. La stessa casa dove respiriamo, dormiamo, mangiamo, viviamo.

La luce artificiale danneggia i nostri occhi e crea spesso degli impercettibili danni al nostro umore. Danni di cui ci accorgiamo solo con il passare degli anni, senza capirne la vera origine.

La qualità dell’aria è peggiorata e cerchiamo di rimediare con l’utilizzo di ulteriori prodotti detergenti e profumi carichi di sostanze nocive - i quali non fanno altro che duplicare il malessere dentro le case che non lasciano traspirare nulla.

Cosa significa questo?

Al posto di vivere in luoghi salubri e pieni di benessere, per il 90% del tempo abiti luoghi che ti creano danni fisici, psicologici e, addirittura, neurologici.

Ti sei mai chiesto perché tante persone, oggi, hanno bisogno di un aiuto per dormire, per respirare?

Ti sei mai chiesto perché le persone sono sempre piene di pruriti, di allergie e di intolleranze?

Perché la maggior parte della gente soffre di depressione ed è costretta ad usare psicofarmaci per tenere a bada la tristezza?

Ebbene, gli scienziati hanno scoperto che l’aria nelle nostre case è fino a cinque volte più inquinata di quella all’esterno, che la carenza di luce naturale negli ambienti provoca disturbi dell’umore e ostacolano l’apprendimento nei bambini, oltre che aumentare la pressione sanguigna.

È emerso che le stanze dei più piccoli hanno spesso la più alta concentrazione di sostanze tossiche della casa.

Pensiamo di prenderci cura con tutte le nostre forze dei figli.

Purtroppo le loro stanze da letto risultano le più tossiche e inquinate della casa, con i loro giocattoli carichi di veleni e coloranti di ogni genere.

Infatti, milioni di case in Europa sono luoghi malsani in cui vivere.

I ricercatori hanno dimostrato che vivere in case umide e buie, aumenta del 40% il rischio di ammalarsi d’asma.

Milioni di persone in europa soffrono di asma e allergie a causa degli ambienti malsani in cui vivono.

Perché questo scenario tutt’altro che roseo è di fondamentale importanza per te?

Perché oggi, nel momento storico in cui viviamo, le case del futuro non sono solo fantascienza.

Sono pura realtà. E possono risolvere questi gravi problemi.

Infatti esiste la possibilità di costruire e vivere in una casa nella qualche l’uomo è “al centro” di tutto e nella quale viene

protetto in modo naturale e sano.

Se vuoi assaporare la sua straordinaria bellezza e conoscere le testimonianze di chi già ci vive, non ti resta che cliccare Play sul video in alto e goderti lo spettacolo.

INTANTO, LASCIA CHE TI PRESENTI BIOSPHERA.

Biosphera è un progetto itinerante studiato per mostrare le potenzialità della casa del futuro. È il primo progetto al mondo che costruisce attorno all’uomo un edificio in grado di proteggerlo realmente, naturalmente e a zero impatto ambientale.

Si preoccupa di dare alle persone che abitano questo mondo la possibilità di trarre il miglior beneficio possibile dalla Terra stessa.

Qual è l’idea è di biosphera?

Quella di costruire edifici in cui vivere le stesse sensazioni di benessere che provi in mezzo alla natura.

Aria luce, suoni, odori, sensazioni termiche e vitali proprie dell’ambiente esterno, direttamente a casa tua.

Con la casa del futuro si rivoluziona completamente il modo di progettare gli immobili. Al centro di tutto non c’è più la casa.

Al centro di tutto c’è l’uomo:

i suoi sensi;

i suoi parametri biologici;

la sua programmazione genetica;

i suoi bisogni psicofisici.

Il progetto BIOSPHERA non si ferma alle parle parole: è supportato da ben 5 università. Per la prima volta al mondo ha portato un bilocale itinerante - costruito a misura d’uomo e sulle sue esigenze - in diverse aree geografiche con molti climi differenti.

In questo meraviglioso tour, centinaia di persone si sono prestate a sperimentare il benessere all’interno di queste abitazioni e si sono sottoposte a test fisici e psicologici sull’esperienza vissuta.

I risvolti sono sempre stati positivi.

Le scoperte scientifiche, quindi, sono favorevoli a mostrare le potenzialità della casa del futuro e portare questa conoscenza all’interno delle case che AktivHouse è realmente in grado di realizzare.

TUTTO VIENE PROGETTATO SECONDO I PRINCIPI DELLA BIOFILIA.

Ma che cos’è la “biofilia”?

Biofilia è lo studio del benessere dell’uomo all’interno degli spazi chiusi. Significa letteralmente “amore per la vita”.

Le case del futuro esistono, sono supportate da BIOSPHERA e progettate da Aktivhaus, la prima impresa di costruzioni che ha portato la casa del futuro, quella biofilica, nel Canton Ticino.

Mirko Taglietti è il CEO dell’azienda. Ha 23 anni di esperienza nel settore delle grandi costruzioni e ha avuto importanti collaborazioni con aziende di primo piano: Società Esercizi Aeroportuali di Milano Spa, Coopsette Scarl, Unieco Scarl, Impregilo Spa, Metropolitana Milanese

Spa.

La casa biofilica è un modulo abitativo itinerante, un edificio di nuovissima concezione, che - grazie ai materiali e al design con il quale è costruito - è in grado di rigenerare e di riequilibrare i sensi di chi ci abita.

In Ticino, attualmente, esistono già ben tre case costruite secondo il principio della biofilia. Tante sono in progettazione.

Quali sono stati i criteri sui quali sono state costruite queste case?

BENESSERE GARANTITO: fisiologico, visivo, acustico, termico. Il benessere a cui Aktivhaus ambisce nella realizzazione dei suoi edifici è assoluto. Viene garantito il raggiungimento del benessere psicofisico di un individuo attraverso la progettazione degli ambienti in relazione alla qualità dell’aria, all’illuminazione, alla pressione sonora, all’ambiente termico. Scientificamente, sulla base di criteri

oggettivi adottati a livello internazionale, l’uomo che abita una casa biofilica sta bene;

ARIA DI CASA: il ricambio dell’aria sono garantiti da sistemi di ventilazione meccanica controllata che assicurano costante afflusso di aria fresca. Un’accortezza, questa, che garantisce ottime condizioni igieniche in tutti gli ambienti e che permette di catturare fino al 95% del calore dell’aria in uscita. Grazie all’utilizzo dei materiali naturali e delle più avanzate tecnologie, l’ambiente rimane caldo, pulito e salubre;

PUOI ASCOLTARE IL RUMORE DEL SILENZIO: gli elementi costruttivi e di finitura sono scelti per garantire il massimo benessere acustico: grazie all’utilizzo di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti, pareti, pavimenti e serramenti sono perfettamente isolati; effettuate a regola d’arte, le tecniche di posa garantiscono l’abbattimento di tutti i rumori provenienti sia dall’esterno sia dagli ambienti interni;

ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE: il benessere visivo e la bellezza della case è garantita dagli accurati studi illuminotecnici e dal massimo impiego possibile della luce naturale. Queste costruzioni biocompatibili da tutti i punti di vista, anche quello estetico;

BIOCOMPATIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ: l’attenzione per l’ambiente è un desiderio e una necessità: quella di ottimizzare le risorse naturali, di creare edifici a impatto quasi zero, di rispettare la natura. Questo è l’impegno che Aktivhaus persegue ricercando sempre nuove tecnologie e tecniche costruttive.

ENERGIA E NATURA: per essere una casa del futuro che si rispetti, quella biofilica si avvale delle energie rinnovabili per diminuire il consumo di quelle tradizionali, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse naturali e per ridurre i costi di gestione. Pannelli fotovoltaici, sistemi per l’utilizzo dell’energia geotermica, garantiscono il recupero dell’energia prodotta, risparmio e sostenibilità;

MATERIALI NATURALI ED ECOLOGICI: quella del legno è una scelta naturale. È accogliente e piacevole da vedere, è isolante, resistente, ecocompatibile, ecologico, riciclabile e rispetta l’ambiente. Naturali sono anche i prodotti con cui è trattato. Ne sono un esempio i materiali adesivi, certificati, 100% atossici e privi di formaldeide e solventi.

Questi sono solo alcuni elementi che, integrati tra di loro, hanno permesso ad Aktivhaus di creare la casa del futuro.

Il progetto Biosphera ha già testato la casa biofilica come abitazione, scuola, uffici.

Abbiamo chiesto agli occupanti di sottoporsi ad esami fisiologici, neurologici e psicologici, monitorando l’edificio a livello ambientale ed energetico.

Il risultato è stato incredibile.

L’uomo che vive nella casa biofilica risulta protetto e l’ambiente in cui risiede preservato.

Noi di ViverTi crediamo profondamente in questo progetto e per dimostrarti quello che stiamo dicendo - insieme ad Aktivhaus - abbiamo deciso di organizzare un evento molto esclusivo ed a numero chiuso.

Solo 30 persone potranno entrare all’interno della casa del futuro. La prima casa biofilica mai costruita in Ticino, a Croglio.

Queste 30 fortunate persone avranno la possibilità di assaporare dal vivo cosa significa vivere una casa biofilica.

Si terrà il 5 ottobre a Croglio e parleremo di biofilia per tutto il pomeriggio.

Sarà presente come ospite speciale Milton Generelli, il direttore dell’Agenzia Minergie Svizzere Italiana e, durante l’evento, verrà consegnata la targa Minergie al proprietario della casa biofilica di Croglio.

L’evento finirà con un esclusivo aperitivo a bordo piscina.

La possibilità di vedere la prima casa biofilica del Ticino è gratuita ma i posti sono limitati: sono solo 30 e alcuni potrebbero essere stati già occupati.

Se ne è rimasto ancora uno, puoi registrarti a questa pagina.

Se ci tieni a sfruttare la possibilità di vedere di persona la casa del futuro, allora ti aspettiamo il 5 ottobre a Croglio.

Non ci saranno altre occasioni simili.

Questi nuovo modo di concepire le costruzioni ed edifici, può cambiare la tua vita e fare una grande differenza per le generazioni future.

Se vuoi far parte anche tu di questa rivoluzione, clicca qui, scopri il programma dell’evento e riserva il tuo posto per il 5 ottobre.



Ci vediamo a Croglio!



ViverTi