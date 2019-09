Un’occasione unica, del 17% di rendita annua, a 1500 metri d’altitudine!

L'inverno è rigido, lunghissimo e l'estate tiepida e breve a Ronco nella Val Bedretto, dove sorge questo accogliente e caldo focolare aperto 11 mesi l’anno.

I turisti fanno a gara per accaparrarsi una delle undici camere - ristrutturate di recente - presenti in questo albergo noto, riconosciuto e apprezzato da moltissimi dei suoi clienti online e non.

La zona è meta ambita dagli escursionisti che prediligono i mesi più caldi per affrontare lunghe passeggiate sui sentieri montani e sentire la brezza alpina circondati dal verde che copre come un manto tutta l'area. Ma soprattutto, arrivano da tutto il globo spinti dalle ottime recensioni: scalatori, sciatori e tanti altri amanti degli sport invernali perché queste imponenti cime montuose conoscono l'inverno più lungo del Cantone.

Questo hotel, GIÀ AVVIATO e costantemente preso d'assalto dai turisti.

Se hai sempre desiderato aprire una tua attività nel ramo turistico, ma non hai ancora fatto il grande passo, questa potrebbe essere l’occasione che stavi aspettando.

Quando può ricapitarti un investimento così sicuro e veloce quanto quello di poter acquistare un’attività già avviata e che frutta tanti soldi?

Probabilmente mai più.

Le offerte che voglio proporti sono due:

La prima è la vendita totale dell’immobile con inventario al costo di 2'950'000 franchi.

Nel bilancio del 2018, ha fatturato la bellezza di 1.250.000 franchi con un utile del 17%, confermandosi come operazione ad altissima rendita che nessuna banca potrebbe mai assicurarti.

Difficilmente ti capiterà in futuro un'occasione così ghiotta per mettere le mani su un'attività così ben strutturata, avviata e soprattutto redditizia.

La seconda comprende il contratto di affitto commerciale per il solo ristorante - al prezzo di 5000 franchi mensili più 50'000 di fee d'ingresso - già avviato e molto conosciuto, fattori che di per sè rendono quest'operazione profittevole.

I clienti hanno mostrato apprezzamento per le specialità culinarie proposte: italiane, svizzere, montane e leccornie vegane e vegetariane.

Entrambe le modalità garantiscono affari d'oro e per questo ti consiglio di agire subito - per ogni secondo che passa - un altro acquirente potrebbe farsi avanti e acquistare questa miniera d'oro ad alta quota.

Se stai cercando il modo giusto per far crescere i tuoi risparmi esponenzialmente, o se hai sempre avuto il fervido desiderio di aprire un

ristorante ma non hai mai fatto il grande passo, temendo di fallire, allora questo è il tuo momento per coronare il tuo sogno in totale sicurezza.

Il video di questa bellezza lo trovi sopra l’articolo. Per ulteriori informazioni chiamaci al numero +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75 e chiedi dell’operazione Chalet stella alpina. Fallo in fretta. Un'occasione simile va via in pochi giorni.

Se sarai fortunato, saremo felici di presentarti l’occasione d’investimento che stavi aspettando.

Buon investimento!

Il team di Viverti.ch