Vivere in una meravigliosa villa con Domotica a 120 franchi al mese!

Ci troviamo a Morcote, comune svizzero che a pieno merito detiene il titolo di paese più bello della Nazione.

Si posiziona di fronte al Lago Ceresio che placido permette a tutto il borgo di specchiarsi in esso, come per omaggiarlo della sua radiosa bellezza.

Alle spalle della villa si erigono paterni e protettori i verdi monti sui quali nasce Morcote. Le piccole dimensioni di questo paese, lo rendono un posto privilegiato nel quale abitare. Molte persone farebbero carte false per vivere qui e gli abitanti non cederebbero mai il loro appartamento - tranquillo ed immerso nel verde - per uno in una caotica e grigia città affollata.

Per questo motivo, crediamo che un appartamento in questa villa d'epoca possa allettare le giovani coppie o famiglie a cui piace lo stile romantico e che sognano di vivere circondati da una vista mozzafiato sul lago.

Abbiamo disponibili:

Il 3.5 locali con Domotica: è romantico, accogliente e dalle finiture eccezionali, ideale come residenza primaria;

Il 2.5 locali e il Monolocale sono bellissimi appartamenti, facili da affittare sia a lungo termine che a breve termine (il 2.5 locali è già affittato, il che è un enorme valore aggiunto: inizierai a guadagnare da SUBITO, senza nemmeno doverti impegnare a trovare una famiglia che lo occupi!);

IL PREZZO TOTALE DI QUESTA OPERAZIONE È DI 3'010'000 FRANCHI.

È un’ottima opportunità sia per vivere in un posto da sogno ad un prezzo conveniente, sia per investire i tuoi risparmi - in modo veloce e sicuro - in un’operazione ad alto reddito.

L'appartamento di 2.5 locali, infatti, si può affittare a 1'400 franchi al mese, mentre il Monolocale a 1'000 franchi al mese.

Questo significa che il totale incassato dagli affitti annualmente sarebbe 28'800 franchi.

Ecco, inoltre, come pagare solo 120 franchi al mese per vivere in questo meraviglioso 3.5 locali con Domotica.

Ora faremo pratica con la di matematica di base.

Prendiamo il valore totale degli immobili e decidiamo di chiedere un finanziamento alla nostra banca di fiducia depositando il 33% in capitale proprio.

Quindi versiamo 993'300 franchi e chiediamo l'ipoteca sul restante, mediamente, ai tassi attuali pagheremo 1.5 % sulla somma finanziata.

Incassiamo gli affitti per 28'800 franchi e paghiamo interessi per 30'250.5 franchi all'anno.

A questo punto affittiamo gli altri due appartamenti quasi a coprire il costo dell'intera operazione.

In conclusione, tra gli introiti degli affitti e le uscite per il mutuo rimarranno da pagare 1'450.50 franchi all'anno che equivalgono a 120.90 franchi al mese, fino ad estinzione del mutuo.

Dopodiché starai solo guadagnando dalle rendite e vivendo in questo angolo di paradiso,

