Ecco come acquistare una lussuosa villa da sogno a Brione Sopra Minusio con i Bitcoin

Nel Locarnese ti aspetta una villa da sogno.

La veranda con VISTA MOZZAFIATO sarà solo uno degli elementi che ti farà innamorare di questa abitazione.

Se vuoi vivere una vita spettacolare e alzarti ogni giorno dentro una villa lussuosa, allora questo è l’articolo giusto per te!

Siamo a Brione sopra Minusio, su una delle più rinomate colline locarnesi, per farti vedere una lussuosa villa su più piani e di superficie totale di 851 mq.

È distante 15 km da Locarno e facilmente raggiungibile in 20 minuti in macchina o con il trasporto bus dalla piazza.

Hai la possibilità di entrare in questa abitazione da due entrate.

La principale, dal piano inferiore, è servita con un lift montacarichi, comodo per non portare la spesa e fare fatica. Qui troviamo anche 4 posti auto coperti.

La seconda entrata è dal piano superiore ed è un’entrata di sicurezza.

Entrando dal piano principale c’è un grandissimo atrio con armadi a muro.

Ampi e comodi, sono costruiti con cassetti per conservare ogni tipo di oggetto.

La sala con finestra sul lago è open space – e in questo modo la zona appare ancora più grande di quel che è.

All’interno c’è un camino che riscalderà l’ambiente con un dolce tepore nelle serate invernali.

Da qui vediamo benissimo la veranda, che è una chicca dell’intera villa. La vista da qui è spettacolare e il tuo sguardo si estenderà per ampi confini. Potrai immaginare e sognare ad occhi aperti, nella villa in cui abiti.

Sullo stesso piano troviamo anche la cucina super accessoriata.

Le caratteristiche principali che ti folgoreranno sono: frigorifero americano doppio con distributore del ghiaccio e dell’acqua, forno cassetto ad infrarossi, cantina per i vini in frigorifero, bilancia incorporata nella penisola, vetroceramica ad induzione.

La zona notte è composta da due camere.

La camera matrimoniale con armadio a muro incorporato e ante scorrevoli a tre – per occupare meno spazio e la camera singola con vista sul lago.

La prima stanza è servita da un bagno con enorme doccia e doppio lavabo, mentre la camera singola ha un bagno con vasca dove rilassarsi in tranquillità.

Dall’open space si vede il piano superiore con soppalco.

Qui troviamo due camere mansardate con armadi a muro – utilizzabili come camere per gli ospiti o studio personale in cui accogliere i tuoi clienti e un bagno con vasca.

Le tapparelle elettriche sono un plus della zona.

Al piano inferiore troviamo un ambiente perfetto per appassionati bevitori o collezionisti: un’enorme cantina vini con luci e climatizzata.

Così grande che perderai il conto delle tue bottiglie.

Zone di utilità quotidiana sono la cantina con ventilazione e la lavanderia con lavatrice, asciugatrice, armadi a muro e soffiatori.

Vuoi ancora di più?

Sempre a questo piano troviamo idromassaggio coperto e sauna con accesso al balcone e vista spettacolare o la piscina e l’idromassaggio esterni – coperti con tetto a chiusura.

Inoltre c’è uno spazio per crearti una palestra su misura per te o costruire il tuo studio.

Il prezzo, per avere una villa da sogno è di 3,450,000.00 CHF.

La parte più bella? Puoi comprare la villa in BITCOIN e sono valutate le permute.

Metterla a reddito, inoltre, sarà l’investimento migliore che potrai fare nella tua vita.

Se questa è la casa dei tuoi sogni non aspettare: clicca qui per vedere il video della stupenda villa e lascia i tuoi dati per essere ricontattato.

Per fissare un appuntamento chiamami allo +41 91 921 24 28 oppure +41 78 404 56 75.

Ciao,

Lo Staff di Viverti.ch