È possibile guadagnare 54 volte di più di ciò che può offrirti la banca grazie al mattone Ticinese?

Tra il Lago di Lugano e il Lago Maggiore, a 20 minuti da Lugano, sorge il terreno che ospiterà la “Residenza Due Laghi” a Monteggio.

Monteggio è un luogo di pace.

Immerso nella natura e tranquillo, ma allo stesso tempo vicinissimo a Lugano, è certamente il luogo perfetto per single, coppie e pensionati che cercano una prima abitazione in affitto.

Il progetto prevede la costruzione di due edifici residenziali denominati Edificio A e Edificio B.

Ogni edificio è indipendente ed è costituito da un piano interrato e 3 piani fuori terra.

Al piano interrato di ogni palazzina c’è un’autorimessa da 17 posti auto coperti.

I posti auto coperti complessivi sono 34. Inoltre vi sono 5/6 parcheggi esterni per ospiti e visitatori.

Ai piani superiori troviamo gli appartamenti di taglio prevalentemente da 1,5 - 2,5 e 3,5 locali.

Ogni edificio ha un totale complessivo di 17 appartamenti.

Gli studi demografici parlano chiaro: in Ticino ci sono sempre più single e giovani coppie senza figli che cercano appartamenti in locazione.

Ecco perchè il taglio dei locali 1,5 - 2,5 e 3,5 sono perfetti per la maggior parte delle persone che cercano casa in affitto.

Il prezzo di entrambe le palazzine è 10.000.000 CHF.

5.000.000 CHF l’una.

Ti mostrerò come il tuo patrimonio in un momento storico in cui la banca ti offre un misero 0,25% (se sei molto fortunato!) per tenere i tuoi risparmi congelati in un conto corrente potrà fruttarti ben il 13,5% annuo (guadagnando circa 54 volte più di quello che il tuo patrimonio sta rendendo ora)!!

IPOTESI AL 20%

Usi il 20% di capitale proprio che equivale a 2.000.000 CHF, richiedi alla nostra banca l’80% del valore dell’immobile, cioè 8.000.000 di CHF.

Con IL TASSO ATTUALE avrai un costo di interessi e ammortamento di 15.000 CHF al mese circa, ossia 180.000 CHF all’anno.

L’affitto di ogni appartamento, mediamente, si aggirerà intorno ai 1.100 CHF al mese.

Mettiamo insieme le informazioni: le abitazioni andranno letteralmente a ruba, perchè per quel prezzo, così vicino a Lugano, non capita mai di pagare una cifra simile per un immobile nuovo. Al massimo ti rifilano vecchiumi da ristrutturare.

Questo significa che dagli affitti, annualmente, ricaverai 450.000 CHF.

Equivale ad un rendimento del 4,5% che, sul nuovo, è una percentuale miracolosa.

La matematica insegna che annualmente ti rimangono in tasca ben 270.000 CHF all’anno.

Avendo investito 2.000.000 di CHF, il guadagno sull’operazione ti frutta esattamente il 13,5% all'anno sul capitale. Incredibile vero?

Invece è esattamente così.

