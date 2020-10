Architetti e studi di progettazione: come emergere grazie al web marketing?

Una disciplina affascinante quanto complessa: chi non si è mai fermato a osservare con interesse le forme di un edificio, la geometria di uno skyline o gli equilibri tra natura e costruzioni in uno specifico quartiere? L’architettura è essenziale sia nelle città di grandi che di piccole dimensioni, così come il web. Entrambi, peraltro, condividono un’innata passione per l’innovazione.

Come tutti i professionisti dinamici e creativi, gli architetti possono certamente giovare di una buona strategia di marketing online, sia che essi si rivolgano a clienti privati, ad aziende o ad enti. Il web, infatti, non è solo un biglietto da visita integrativo, ma un modo per farsi trovare dai - o per raggiungere velocemente i - propri potenziali clienti, comunicare loro competenze, filosofia e passioni e instaurare rapporti duraturi.

Cogliamo quindi l’occasione per fornire a questa categoria alcuni consigli utili su come utilizzare i canali di internet, valorizzando le proprie specificità per costruire una solida base clienti.

1) Individua i tuoi obiettivi… e la tua identità

Che tu sia un libero professionista od associato a uno studio, se stai pensando al marketing digitale hai già in mente un obiettivo, o qualche idea di quale esso possa essere.

Anche per business meno “materiali” e legati ad acquisti meno d’impulso, come per l’appunto l’architettura e la progettazione, prima di iniziare, va trovato un goal da raggiungere: non per forza, dobbiamo avere in mente un monte di fatturato o una quantità di vendite da raggiungere. Ad esempio, potremmo puntare, almeno inizialmente, ad aumentare i contatti legati a consulenze e preventivi, e dunque a progetti che seguiamo, o ad acquisire più visibilità, per avere più risalto in vista di qualche bando di concorso.

Proprio la questione dell’immagine è strettamente collegata al primo punto del nostro elenco: prima ancora di partire con qualunque tipo di promozione, infatti, sarebbe bene che partissi inquadrando te stesso e la tua azienda. Di quali tipologie progetti ti occupi principalmente? Hai qualche specializzazione (es. architettura sostenibile, bioarchitettura)? Quali sono gli aspetti del tuo lavoro che ti appassionano di più? Tutte queste informazioni possono essere elaborate e unite in una vera e propria mission guidata da valori, che darà forma al tuo brand, la percezione di te che vuoi veicolare all’esterno. Saranno quelli, insieme agli obiettivi, le radici su cui costruire strategie e contenuti.

2) Crea engagement per definire i tuoi potenziali clienti

Non limitarti a considerare le pagine social e il tuo sito web come dei canali informativi. Attraverso questi strumenti puoi capire chi sono le persone che corrispondono alle tue buyer personas e aprire un canale di contatto e interazione con ciascuna loro, misurando la loro attenzione nei confronti dei contenuti che proponi.

L’engagement si verifica quando gli utenti vengono coinvolti da ciò che pubblichi, e reagiscono, quindi, commentando e/o condividendo ciò che pubblichi. Questo, inoltre, porta tali utenti a visitare i siti web senza aver espresso una ricerca esplicita, ed è un’eccellente rampa di lancio per prorogare la “vita” dei contenuti pubblicati sui social media, che tendono a diffondersi con più viralità proporzionalmente alle interazioni che ricevono da parte dei followers.

Per far sì che ciò accada, dovrai soppesare con attenzione i tuoi argomenti, assicurandoti che la quantità di argomenti e tecnicismi dimostri a sufficienza la tua professionalità, ma non oscuri la chiarezza di ciò che scrivi o produci visivamente, né la profondità dei contenuti, e quindi il loro taglio emozionale.

Magari, i potenziali clienti a cui ti stai rivolgendo non sono degli architetti. Magari si occupano di altre fasi del lavoro di progettazione, o sono pressoché estranei alle logiche del tuo ambito. Anche in questi casi, dunque, possiamo coinvolgere e farci seguire, proprio appellandoci al lato umano, raccontando come nascono i nostri progetti, come li seguiamo, quanto siamo orgogliosi della loro positiva conclusione. Uno sguardo al “backstage” dei lavori, un commento video alle pagine del proprio portfolio, un linguaggio aperto e non troppo settoriale: pochi accorgimenti che possono fare la differenza e ampliare la portata di ciò che facciamo.

3) Condividi i tuoi successi e le testimonianze positive

I canali online supportano le attività di comunicazione su molteplici, diversi livelli. Se usati nel modo corretto, tali strumenti possono diventare, talora, addirittura una vetrina gratuita che lascia intravedere al mondo i frutti del tuo lavoro e la soddisfazione dei tuoi clienti.

Se ricevi un riconoscimento di qualche tipo, inizi a lavorare su un progetto importante o concludi un incarico impegnativo e/o prestigioso, premurati sempre di comunicarlo anche a chi ti segue: ciò contribuirà a dare spessore alla tua immagine, promuovendola sotto la luce migliore.

Qualora avessi qualche cliente disponibile - o “convincibile” - a farsi portavoce del tuo lavoro ben fatto, cogli l’occasione per proporgli/le di diventare tuo “testimonial”: anche in questo caso, un breve video o un commento scritto possono essere condivisi ovunque, e il viso sorridente di queste persone ne avvicinerà automaticamente delle altre, come in un vero e proprio passaparola digitale.

Queste sono solo alcuni dei capisaldi su cui un architetto potrebbe costruire il proprio successo online. Unirli tutti e farli coesistere, sinergicamente, è un compito per esperti del settore, proprio come la progettazione di un edificio o di un quartiere.

Se ti sei sentito coinvolto e stimolato dai nostri piccoli consigli, puoi contattarci direttamente per un ulteriore confronto. Avrai la possibilità, infatti, di usufruire di una prima consulenza completamente gratuita, durante la quale potremo comprendere insieme i tuoi obiettivi, ma soprattutto individuare i canali e le strategie di utilizzo giuste per raggiungerli.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.