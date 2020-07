6 strumenti gratuiti per avere immagini di qualità e creare grafiche accattivanti

La neuroscienza conferma ciò che, per esperienza personale, possiamo affermare tutti: quando ci troviamo di fronte a un’immagine accattivante, curata e incisiva, la nostra attenzione non può che esserne catturata.

Proprio per questi meccanismi, legati non solo ai nostri gusti, ma anche al nostro inconscio, la componente grafica di ogni annuncio continua ad acquisire importanza. Specialmente in ambito web, una buona strategia non può rinunciare a una veste grafica forte e adeguata al messaggio che si sta inviando.

Non resta che farsene una ragione: ogni post su Facebook, ogni attività su LinkedIn, ogni aggiornamento su Google My Business otterrà più attenzione se accompagnato a un’immagine che punti ad “agganciare” l’occhio dell’utente. Per non parlare di piattaforme social come Instagram o Pinterest, la cui configurazione mette al centro proprio le foto.

Se la nostra missione, dunque, è assicurarci questo boost naturale per i nostri contenuti, è bene sapere a quali strumenti affidarci. Grazie alle interminabili risorse della rete, è possibile usare dei tools gratuiti e accessibili online che ci permettono in modo semplice di creare elaborazioni grafiche di qualità, anche senza possedere competenze specifiche.

Canva

Sicuramente il più celebre, e decisamente il più comodo. Registrandoci su Canva, avremo accesso a numerosi templates grafici da usare e modificare per ogni esigenza: non solo modelli destinati ai social, ma anche per volantini, biglietti da visita, brochure, presentazioni. Potremo lavorare, direttamente online, quindi, su una grafica che ha già la forma e le proporzioni che ci servono, sia essa una story da caricare su Instagram, un semplice post Facebook o la miniatura per un video su YouTube.

L’editor è dinamico e decisamente semplice da usare. È possibile aggiungere elementi visivi vari, fotografie, icone, caselle di testo: tutto velocemente reperibile attraverso una barra di ricerca.

Potremo poi esportare il nostro lavoro, appena terminato, nel formato che preferiremo. Canva mette a disposizione la stragrande maggioranza delle sue funzioni gratuitamente. Fanno eccezione alcuni contenuti aggiuntivi che potrebbero richiedere un contributo economico – solitamente piuttosto basso – per poterli utilizzare senza watermark. Per chi volesse sfruttarne il pieno potenziale, è possibile abbonarsi al piano Pro o al piano Impresa, rispettivamente pensati per team di lavoro di diverse dimensioni.

Freepik

Freepik è utilizzato e conosciuto soprattutto per la grande abbondanza di immagini e grafiche di stock che offre, all’unica condizione che si riconosca l’autore del contenuto scelto per i propri usi.

Eppure, anche questo portale offre strumenti grafici simili a quelli di Canva nella sezione Freepik Editor, che permette ai suoi utenti di creare e modificare tanti modelli in tanti formati, suddivisi e proposti in base alle esigenze di chi ne fa uso. Scelto il template che preferiamo, anche in questo caso è possibile personalizzare la grafica inserendo testi, icone e foto.

Questo tool è completamente gratuito in tutte le sue funzioni, a eccezione di un piano premium per l’accesso a specifiche foto di stock.

Vectr

Vectr può essere scaricato su desktop o utilizzato direttamente online, esattamente come gli altri strumenti citati finora. Serve, nello specifico, a realizzare grafiche vettoriali che possono quindi essere scaricate in formati diversi senza perdere qualità nella risoluzione.

I lavori in fase di elaborazione possono essere condivisi con altri collaboratori, che potranno contribuire a propria volta se necessario. Sebbene l’interfaccia possa sembrare più complessa rispetto a quella, ad esempio, di Canva, creare grafiche con Vectr è piuttosto intuitivo. Per ogni evenienza, è disponibile una user guide che spiega ogni funzionalità, e qualche tutorial con consigli preziosi su come creare le immagini.

Bonus: più foto e un editing più professionale, sempre su internet

Può capitare che, per accompagnare un post, sia “sufficiente” una bella fotografia, o ancora che sia necessaria un’elaborazione più complessa e articolata. Ebbene, anche in questo caso è consigliabile conoscere i portali giusti, per evitare di incappare in fastidiosi contrattempi o incappare nei gangli della regolamentazione del diritto d’autore.

Proprio a questo proposito, esistono altri siti da cui possiamo scaricare tutte le fotografie professionali che ci servono, libere da copyright e disponibili al pubblico. Oltre a Freepik, tra i migliori in termini di questo tipo, in termini di varietà e numero di risorse gratuite da riutilizzare a ogni scopo, ci sono anche Unsplash e Pixabay. Tutte queste piattaforme permettono di cercare le immagini in base alle parole chiave con cui sono catalogate, e di scaricarle facilmente in un paio di click.

Se abbiamo bisogno di ritoccare le immagini più in profondità - e possediamo qualche rudimento tecnico in più - consigliamo di utilizzare Photopea, che riporta sul web, gratuitamente, gran parte delle funzioni delle vecchie versioni di Adobe Photoshop, con un’interfaccia che le ricorda parecchio.

Per quanto gli strumenti sul web ci vengano incontro nella produzione veloce di immagini e contenuti visivi, chiunque abbia provato a cimentarsi in questa avventura senza una formazione specifica potrà testimoniare che farlo bene costa tempo e non è affatto evidente. Per realizzare grafiche accattivanti, d’altronde, serve padroneggiare una serie di regole estetiche, saper abbinare font e colori, conoscere anche tecniche avanzate.

Se vuoi migliorare questo aspetto della tua comunicazione, noi possiamo aiutarti subito. Contattaci per una consulenza gratuita: capiremo insieme come rendere più efficaci le tue campagne e dare più forza al tuo brand attraverso dei contenuti visivi professionali.

Articolo a cura di Linkfloyd Sagl, agenzia di marketing e comunicazione in Ticino.