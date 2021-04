SSSAT: l’ospitalità al servizio del Ticino turistico

La SSSAT è una scuola specializzata superiore che si occupa di formare i futuri quadri e collaboratori per il settore turistico, ristorativo e alberghiero. Propone due percorsi formativi, quello di specialista turistica/o e quello di albergatrice/ore – ristoratrice/ore, ma anche corsi di formazione continua a professionisti attivi nel settore e riesce in questo modo a mantenere un costante dialogo con gli attori presenti sul territorio. Questo dialogo è importantissimo poiché permette di offrire una formazione vicina alle reali esigenze di un settore in continua evoluzione.

Una recente collaborazione con Ticino Turismo ha visto la SSSAT attiva nella realizzazione di un progetto di promozione turistica. Ne parliamo con Martina Godoy e Luca De Antoniis, studenti SSSAT che stanno svolgendo uno stage pratico a scuola e presso la struttura ristorativa di Castelgrande, e Veronica Pingue, diplomata SSSAT e Junior Content Manager presso Ticino Turismo.

L’esigenza di proporre nuove modalità di comunicazione, attraverso in particolare i canali social, ha fatto nascere la collaborazione, finalizzata alla realizzazione di un nuovo ricettario e di dodici video con le ricette di piatti tipici ticinesi. Il progetto ha coinvolto diversi studenti e ha permesso di avvicinare e sperimentare competenze legate alla gestione di progetti, alla comunicazione, ai social media, incarnando appieno lo spirito di una scuola professionale che cerca un transfer teoria-pratica costante.

Il percorso di pianificazione e organizzazione ha visto la nascita di un team di lavoro: la nostra scuola ci insegna e ci abitua a lavorare a contatto con persone diverse, ognuna con le sue abilità, esperienze e conoscenze; persone che, messe insieme, creano un team invincibile perché ognuno apporta del valore aggiunto. Sono le parole di Martina, che aggiunge: si è passati poi alla definizione di dodici ricette tipiche, una per ogni mese dell’anno. Il tutto rigorosamente a distanza causa pandemia, con le difficoltà del caso ma potendo sperimentare nuove modalità di comunicare.

A Luca chiediamo invece cosa ha imparato da questo progetto: abbiamo capito l’importanza della pianificazione e dell’attenzione al dettaglio, ingredienti indispensabili, insieme all’entusiasmo, per la riuscita di una sfida così impegnativa. Sfida che ha portato alla realizzazione, in un’intensa giornata di preparazione e riprese, di dodici video ricette che saranno promosse attraverso i canali social di Ticino Turismo nei prossimi mesi. Tutte le ricette sono disponibili sul sito di Ticino turismo: prova due specialità di questo periodo come i tortelli di San Giuseppe e il capretto ticinese.

La collaborazione con la SSSAT è stato un valore aggiunto importantissimo per questo progetto, conclude Veronica Pingue, se infatti gli studenti hanno potuto vivere e sperimentare la realizzazione di un progetto innovativo, hanno contribuito in maniera determinante con le loro conoscenze professionali, competenze operative e dinamismo.

La Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona propone diversi momenti informativi in vista dei prossimi corsi che iniziano a fine agosto 2021. Interessati? Iscrivetevi alla serata informativa interamente organizzata dagli studenti il prossimo 12 maggio 2021 su http://www.sssat.ti.ch/news/news.cfm?pid=21532

