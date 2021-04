Perché specializzarsi?

La scuola specializzata superiore di arte applicata (SSS_AA) del CSIA, prepara giovani professionisti nel campo del design visivo e del design di prodotto. È un precorso di formazione professionale superiore, che mette in contatto con aziende e studi di design, per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale della pratica professionale.

La formazione professionale di base apre la strada al mondo del lavoro. Permette inoltre di continuare gli studi, specializzandosi nel campo di maggiore interesse personale anche partendo da un attestato federale di capacità. Le Scuole specializzate superiori permettono di fare un passo in più, favorendo la pratica professionale insieme alla possibilità di ottenere un Diploma specialistico avanzato.

Ami il disegno, l’armonia dei colori e delle forme? Ami conoscere e confrontarti con diversi materiali, lavorandoli, utilizzandoli? Hai una mente aperta e curiosa? Sei creativo e ti confronti con le novità con passione? A volte smonti e rimonti ciò che ti capita in mano, per capirne il funzionamento?

Ogni prodotto, apparecchio, suppellettile, mobile, complemento d’arredo, posata, computer, elettrodomestico, dispositivo, TV, smartphone, indumento, auto, moto, aereo, oggetto che incontriamo nella nostra vita è stato ideato, progettato, sviluppato e realizzato da qualcuno con queste tue attitudini e con queste tue passioni: un o una designer di prodotto. Un professionista che contribuisce a dare la miglior forma possibile ai nuovi beni materiali, apparecchiature, strumenti e tecnologie.

Anche tu puoi diventare un o una professionista dell’industria creativa. Contribuire a ideare e progettare nuove apparecchiature, a dare vita ai prodotti “fisici” che utilizziamo tutti. Collaborare al loro disegno, alla loro fattibilità produttiva tecnica (in altre parole, l’ingegnerizzazione) e non da ultimo all’applicazione delle migliori tecnologie produttive su larga scala (ciò che si dice industrializzazione).

Anche tu puoi essere un creativo che lavora e collabora con imprenditori, professionisti del marketing, specialisti della produzione artigianale e industriale, con fotografi, grafici, designer visivi, pubblicitari, videomaker, per citarne solo alcuni. E questo entrando da subito nel campo pratico e operativo, grazie alle Scuole specializzate superiori, agli stage professionali e alle collaborazioni dirette con le imprese, che ti consentono di acquisire un Diploma specialistico molto apprezzato dal mondo del lavoro.

La Scuola specializzata superiore d’arte applicata del CSIA di Lugano forma anche nel campo del Design di prodotto un professionista che chiamiamo Technical Industrial Designer: uno specialista del disegno professionale orientato alla progettazione industriale, una figura professionale fra il “designer puro” e l’ingegnere, altamente ricercata dalle imprese produttive, con le quali la SSS_AA del CSIA collabora e ha collaborato. Fra queste Whirlpool Europe, I.DE.A Institute S.p.A. (già gruppo FIAT), Mercedes-Benz Advanced Design Italia, Sara SA (produzione di arredo professionale), per citarne solo alcune.

Oltre alle industrie anche gli studi di design sono i luoghi della pratica che portano al Diploma SSS in Design di prodotto. Fra i molti Q-id (specialista in modellazione per design industriale), Studio Sano (I), Studio Somaini Design (I), Sphera Design (CH), Studio Mambro (CH), Multiple Global Design (La Chaux-de-Fonds), Studio Noto (CH), Nexus design (CH), Studio Fancelli (CH).

Le iscrizioni al percorso formativo in design visivo e di prodotto sono attualmente aperte, con scadenza al 31 luglio 2021. Tutte le informazioni e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della scuola, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.

Scuola: Scuola specializzata superiore d’arte applicata del Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) Luogo: Lugano Formazioni: Design visivo e Design di prodotto dipl.SSS Durata: due anni di studio a tempi pieno e uno stage presso imprese selezionate Web: http://www.sssaa.csia.ti.ch Tel. +41 91 815 20 11 Email: decs-csia.sssaa@edu.ti.ch

