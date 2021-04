In prima linea nella ricerca in provetta

Analizzata al suo microscopio, chiusa in provette, fiale e ampolle, troviamo la realtà chimico e biologica del nostro corpo, l’essenza stessa della vita. Le tecniche e i tecnici in analisi biomediche, formati dalla Scuola specializzata superiore medico-tecnica del Centro professionale sociosanitario di Locarno, svolgono la loro attività in contesti ad alto contenuto tecnologico, in collaborazione con medici, chimici e biologi.

Tra le mani di questi meticolosi indagatori, e sotto i loro occhi, passa il nostro mondo microscopico. Invisibile a occhio nudo, ma estremamente importante e che influenza il nostro mondo quotidiano: la diffusione del Covid-19 e gli sforzi mondiali nella ricerca di un vaccino ne sono un esempio recente. Spesso nella storia della medicina il ruolo di questi professionisti e professioniste altamente specializzati si è distinto, non solo in abito analitico e diagnostico, ma anche e soprattutto nella ricerca. Con le loro analisi, sono in grado di fornire informazioni fondamentali per l’attuazione di una terapia, e per il suo monitoraggio o per agire in ambito preventivo, salvando vite. La ricerca di laboratorio è infatti uno degli ambiti più all’avanguardia di tutta la scienza medica, che segna la via verso nuove incredibili scoperte. In questo campo, in Ticino operano laboratori di grande pregio e riconosciuti a livello mondiale. Un esempio è l'anticorpo monoclonale mAb114 contro l’Ebolavirus, isolato e caratterizzato in Ticino presso l'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona che, recentemente, ha anche sviluppato un nuovo anticorpo contro il COVID-19 attualmente in fase di test, consolidando la propria posizione tra i leader mondiali nella scoperta e sviluppo di anticorpi, in particolare contro malattie infettive emergenti.

La formazione di livello terziario per diventare Tecnica/o dipl.SSS in analisi biomediche dura tre anni, con un primo anno di scuola a tempo pieno con attività sia teoriche che pratiche e successivamente due anni in cui la teoria si intercala con la pratica lavorativa in laboratorio. Le persone in formazione vengono inserite in team professionali e possono lavorare a rotazione in diversi settori interessati dalla professione. I periodi di lavoro sono organizzati dalla scuola, che si accerta di fornire la pratica negli ambiti di studio, oltre che a monitorarne da vicino l’apprendimento. Durante tutti i tre anni d’insegnamento la persona in formazione percepisce un’indennità di formazione. La scuola forma questi professionisti in collaborazione con i loro futuri datori di lavoro, garantendo così che le competenze apprese siano direttamente applicabili nell’ambito professionale e aggiornate rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.

Le iscrizioni al percorso formativo in analisi biomediche sono attualmente aperte, con scadenza al 31 marzo 2021. Possono iscriversi alla formazione le persone che dispongono di un attestato federale di capacità (AFC) con o senza maturità professionale o di un titolo di studio equivalente o con altri titoli ma dopo la frequenza di un corso integrativo. Tutte le informazioni e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della scuola, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.