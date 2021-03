Accogliere, accompagnare ed educare dalla nascita fino ai 12 anni

L'educatore e l'educatrice dell'infanzia dipl.SSS si occupano professionalmente delle attività di accudimento e animazione rivolte a bambini nella fascia di età 0-12 anni, sani o disabili. Svolgono il proprio lavoro in strutture socioeducative esterne all'ambito famigliare (asili nido, centri extrascolastici, doposcuola, mense, centri del tempo libero, istituti specializzati). Il loro compito principale consiste nel favorire il benessere e lo sviluppo individuale, attraverso un accompagnamento educativo e formativo svolto durante l’età evolutiva fondamentale della nostra vita, che ci condizionerà da adulti. Ciò che accade in questa fase è infatti centrale per le nostre relazioni future con il resto della società. In Ticino il percorso formativo di livello terziario è proposto dalla Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia (SSS) al Centro professionale sociosanitario (CPS) di Mendrisio. La formazione, della durata di due anni a tempo pieno duranti i quali gli studenti ricevono un’indennità finanziaria mensile, abbina la componente teorica alla formazione professionale pratica che si svolge in una struttura di accoglienza per l'infanzia, permettendo lo sviluppo di competenze tecniche e di gestione immediatamente applicabili sul posto di lavoro.

Questo percorso formativo offre sbocchi professionali e possibilità di ulteriori specializzazioni. La quota crescente di genitori che esercitano un’attività lucrativa richiede condizioni quadro che permettano alle famiglie di conciliare meglio la vita familiare e quella professionale. Con il sostegno di Confederazione e Cantone, nel corso degli ultimi anni in Ticino si è sviluppata un’importante offerta di custodia complementare alla famiglia e alla scuola, strutture che garantiscono ai figli un accudimento di qualità. Il percorso formativo della Scuola specializzata superiore per educatori dell'infanzia di Mendrisio risponde alla conseguente maggiore richiesta di specialisti dell’educazione. Gli educatori e le educatrici dipl.SSS sono formati e preparati a lavorare sia in strutture per la prima infanzia 0-3 anni, che nelle attività extra-scolastiche con ragazzi e ragazze fino ai 12 anni, che possono così beneficiare dell’accompagnamento di professionisti pronti a seguirli e accompagnarli nella delicata transizione verso l’età adulta.

Le capacità relazionali e personali, così come le competenze professionali dell'educatore e l'educatrice dell'infanzia dipl.SSS sono il valore che caratterizza il percorso formativo. Questi professionisti sono infatti attivi in un ambito complesso ma allo stesso tempo affascinante e di grande responsabilità, resa ancor più evidente durante questo ultimo anno segnato dalla diffusione del coronavirus. La pandemia e le misure di contenimento hanno toccato in modo rilevante anche il settore dell’educazione dell’infanzia. Le difficoltà di ordine organizzativo, gestionale e educativo che si sono dovute affrontare nelle strutture di accoglienza extrafamiliare sono state importanti, ma hanno anche fatto emergere i punti di forza di questa professione. L’ascolto, la cura e l’assistenza sono ancor più oggi importanti per permettere ai bambini e alle loro famiglie di trovare quelle strategie e risorse che permettano loro di superare la distanza, le paure e l’incertezza del futuro, dando un contributo attivo e concreto al benessere di genitori e figli.

Il percorso formativo di educatore e l'educatrice dell'infanzia dipl.SSS viene avviato ogni due anni, il prossimo per l’anno scolastico 2022-2023. Possono accedere alla formazione le persone in possesso di un attestato federale di capacità di operatore socioassistenziale (Osa-I) o titolo ritenuto equivalente. L’ammissione è subordinata ad una prova scritta e ad un colloquio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.