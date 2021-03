Specialista nella gestione dei processi aziendali: un mestiere per oggi e domani

Orario: lunedì, 6.10 del mattino. Luogo: al caldo, sotto il nostro piumone. Evento: parte la sveglia dello smartphone con la nostra playlist preferita. Ci alziamo a fatica e iniziamo a prepararci per la giornata. Doccia, colazione, vestiti e un controllo ai post sui social e alle condizioni stradali. Usciti, andiamo alla fermata del bus, prendiamo la bici, o saliamo in auto e infine andiamo a scuola o al lavoro. Tutto normale? Sì, ma oggi è un giorno speciale. State leggendo questo articolo e scoprirete che per svolgere questi semplici gesti, senza pensarci e per abitudine, avete applicato dei processi di preparazione che ci permettono di non fare errori, evitare ritardi, schivare incidenti e arrivare puntuali.

Da soli funziona bene, ma in un’azienda è più complesso. Quando ci sono tante persone che lavorano insieme, le abitudini personali non bastano: la “gestione dei processi aziendali” permette all’impresa di fare in modo che tutti i suoi dipendenti possano lavorare insieme senza fare errori, non perdendo tempo e non incorrendo in incidenti. Sul lavoro le abitudini personali possono essere un ostacolo, perché quello che per noi è comodo, per i colleghi può essere un problema. In azienda dobbiamo trovare delle modalità per lavorare bene insieme sempre e non solo una volta ogni tanto. Ciò significa che tutti devono conoscere i processi aziendali nei quali svolgono dei compiti, così da capire perché un certo lavoro va fatto in un certo modo.

I processi aziendali sono importanti per tutte le aziende, che siano piccole, medie o grandi. Facciamo qualche esempio: un cliente ordina materiale dal nostro e-shop e voi avete l’incarico, entro le 17.00, di mandargli quello che ha ordinato. Sapete cosa dovete fare? Una cliente chiama il vostro salone perché vuole una tintura e un taglio speciale. Sapete cosa dovete fare? Speriamo proprio di sì, altrimenti il vostro impiego in quella azienda non durerà molto. Se sapete cosa fare, è perché qualcuno in azienda ha definito, configurato e vi ha spiegato come devono essere svolti questi compiti, che fanno parte degli usuali processi della vostra azienda. Sono proprio questi specialisti che vi hanno permesso di consegnare la merce giusta al cliente giusto nel rispetto delle tempistiche e di soddisfare la cliente per il taglio alla moda che raccomanderà il nostro salone alle amiche e colleghe. Le aziende hanno bisogno di specialisti dei processi aziendali per lavorare meglio e, di conseguenza, per continuare a prosperare e a offrire posti di lavoro. Questi stessi specialisti devono conoscere bene anche gli strumenti per la digitalizzazione e l’automazione dei processi aziendali e queste sono competenze che corrispondono alle tendenze attuali e future.

Da due anni la Scuola Specializzata Superiore tecnica (SSST) di Bellinzona istruisce i professionisti e le professioniste dei processi aziendali attraverso una formazione di tre anni, svolta in parallelo all’attività professionale, che abbina alla pratica una solida preparazione teorica. La formazione è garantita dai docenti interni alla scuola e dai professionisti impiegati nelle aziende, così che le competenze apprese sono direttamente spendibili nell’ambito professionale e aggiornate rispetto alle esigenze del mondo del lavoro.

Le iscrizioni al percorso formativo di tecnico/a dipl. SSS in processi aziendali sono attualmente aperte, con scadenza a luglio 2021. Tutte le informazioni e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della SSST di Bellinzona, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.

Fabio Frigo-Mosca