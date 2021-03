Specializzarsi in podologia: i professionisti sanitari della cura del piede

Il benessere inizia dai piedi. Quando stanno bene, non ci accorgiamo neanche di averli. Ma anche un piccolo problema che li colpisce è in grado di influenzare profondamente la nostra salute fisica ed emotiva, nuocendo all'umore, all'equilibrio, all'andatura e alla voglia di fare movimento. L’allungamento della vita, il continuo progresso delle conoscenze, le nuove sfide sanitarie richiedono un costante aggiornamento delle competenze dei professionisti della salute che si prendono cura di questa importante e complessa parte del nostro corpo.

Alla Scuola Specializzata Superiore (SSS) del Centro professionale sociosanitario medico-tecnico di Lugano è possibile formarsi in podologia e diventare specialisti della fisiologia e delle patologie del piede. Il podologo e la podologa dipl.SSS sono figure professionali che, interagendo con altri specialisti, si prendono cura di pazienti che soffrono di patologie specifiche, come ad esempio di diabete. Questa patologia cronica, che in Ticino si stima interessi circa 15'000 persone, è strettamente legata all’allungamento naturale della vita ma anche all’iperalimentazione e all’obesità. Il diabete, anche quello riscontrato in età avanzata, porta inesorabilmente a modifiche cellulari, all’interno del corpo, di cui spesso la persona non ha percezione. Se ignorato o non gestito adeguatamente, il diabete porta a complicanze irreversibili, soprattutto a livello della circolazione e della sensibilità negli arti inferiori.

Il piede diventa così bersaglio per questa patologia ed altre, come nel caso di pazienti in cura con dialisi o sofferenti di problemi circolatori o che, più semplicemente, sottopongono il piede a forti sollecitazioni, come in alcune discipline sportive. La podologia, pur essendo una professione assai antica, ha subito un’evoluzione molto repentina negli ultimi decenni che le ha permesso di entrare a pieno titolo come disciplina specialistica sanitaria riconosciuta a livello cantonale e federale. Alla Scuola Specializzata Superiore medico-tecnica di Lugano si formano operatori sanitari specializzati proprio nella cura del piede, attraverso una formazione di grado terziario che permette di acquisire competenze professionali di alto livello e aggiornate rispetto alle nuove tecniche e strumenti.

La formazione superiore che porta al titolo di podologa/o dipl.SSS è di tre anni a tempo pieno, duranti i quali gli studenti ricevono un’indennità finanziaria mensile. Abbina lo studio teorico alla pratica, permettendo agli studenti di approfondire tutto ciò che è legato al corpo umano e al suo funzionamento, anche disfunzionale. Materie come la dermatologia, l’ortopedia, la reumatologia sono solo alcune delle tante che si affrontano nel percorso formativo. La pratica, inizialmente svolta in ambiti protetti scolastici con esercitazioni tra allievi e/o su modellini, viene svolta con pazienti che realmente necessitano di cure podologiche. Accompagnati dai docenti, gli studenti e le studentesse si prendono così cura del benessere altrui, gratificati dal sorriso di un paziente o da un suo “ora sto decisamente meglio”.

La podologia è una professione che offre sbocchi professionali interessanti sia come dipendente che mettendosi in proprio, perché altamente connessa all’aumentata speranza di vita e ai disturbi podologici che proprio il benessere e le abitudini moderne stanno generando.

Le iscrizioni al percorso formativo in podologia sono attualmente aperte, con scadenza al 30 aprile 2021. Possono iscriversi alla formazione le persone maggiorenni che dispongono di un attestato federale di capacità (AFC) o di un titolo di studio equivalente o superiore o che possono comprovare un’adeguata esperienza lavorativa nel settore. Tutte le informazioni e moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della scuola, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.