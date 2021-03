Specializzarsi nel settore dell’abbigliamento e design

La Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda (STA) è stata fondata nel 1969 e ha sede a Lugano. Dopo una formazione professionale di base, permette di specializzarsi e acquisire le competenze professionali e personali indispensabili per ambire ad occupare posizioni di responsabilità nell’industria dell’abbigliamento nazionale e internazionale.

Quali sono i percorsi formativi offerti alla STA?

La STA offre due percorsi formativi di livello terziario che portano ai diplomi di Tecnica/o dipl. SSS dell’abbigliamento in gestione del prodotto e Tecnica/o dipl.S SSS della moda in progettazione e collezione.

I tecnici dell’abbigliamento in gestione del prodotto interagiscono con tutte le funzioni aziendali che contribuiscono all'ideazione, alla realizzazione, alla logistica, alla distribuzione e al servizio alla clientela di un prodotto o di una linea di prodotti. Nel mondo del lavoro questa figura è costantemente confrontata con ritmi, scadenze e termini dettati dalle situazioni contingenti aziendali e di mercato. In questa professione si è chiamati ad operare in molti contesti e la persona deve quindi dimostrare flessibilità e buone competenze generali.

I tecnici della moda in progettazione e collezione sono professionisti che collaborano alla realizzazione e alla divulgazione della moda, progettando e realizzando i prototipi dei capi di abbigliamento che costituiscono le collezioni. Per questo motivo a questa figura sono richieste qualità quali fantasia, creatività e sensibilità al prodotto, unite ad una consapevolezza delle problematiche di industrializzazione del prodotto e alla capacità di visione e analisi delle tendenze di mercato.

Quali sono gli sbocchi professionali dopo il diploma SSS?

I tecnici dell’abbigliamento in gestione del prodotto s’inseriscono in aziende locali e internazionali e possono operare in diversi settori di gestione della complessa filiera produttiva. Sono professionisti nella gestione dei rapporti con i fornitori per gli acquisti delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, nello sviluppo dei programmi di produzione, nel controllo della qualità, oppure nella gestione dei rapporti con la clientela (prima, durante e dopo la vendita).

I tecnici della moda in progettazione e collezione sono invece specialisti che realizzano dei figurini e degli schizzi tecnici tramite programmi di grafica dedicati, progettano modelli utilizzando la tecnologia CAD 2D e 3D o sono impiegati nella gestione e nella produzione della documentazione tecnica necessaria alla produzione dei prototipi.

Quali sono i rapporti tra la STA e le aziende del settore moda?

La caratteristica che accomuna le SSS è la stretta relazione con il mondo del lavoro che permette di preparare e trasmettere competenze specialistiche che rispondono ai bisogni del settore. La STA opera in sinergia con le aziende della moda e dell’abbigliamento e può contare su una commissione di esperti composta da professionisti che operano in rinomate aziende multinazionali del settore tessile, dell’abbigliamento e della moda che supervisiona gli obiettivi e i contenuti di formazione. Durante la formazione gli studenti e le studentesse hanno la possibilità di lavorare su progetti concreti in collaborazione con le aziende e completano la parte teorica con stages pratici.

Quali sono i criteri e requisiti per iscriversi alla STA?

Possono accedere alla STA le persone che hanno conseguito con successo un attestato federale di capacità (AFC) nel campo della sartoria e del tessile. È possibile iscriversi anche con altri titoli di studio, dopo lo svolgimento di un periodo di pratica specifica di almeno un anno nel settore tessile, abbigliamento o moda. Il modulo d'iscrizione online per l'anno scolastico 2021-22 sarà disponibile da aprile 2021 sul sito della scuola, nel quale si trovano anche altre informazioni generali e specifiche sui percorsi.