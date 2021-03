Formarsi e aggiornarsi alla Scuola specializzata superiore in Banca e Finanza (SSSBF)

La Scuola specializzata superiore in Banca e Finanza (SSSBF) è inserita nel Centro Studi Villa Negroni (CSVN), nato nel 1990 dall’Associazione Bancaria Ticinese (ABT) con il nome di Centro Studi Bancari (CSB). Nel 2009 il CSB acquisisce maggiore autonomia e si costituisce in Fondazione senza scopo di lucro soggetta a vigilanza federale. Dal 2019 cambia il nome, avendo esteso la propria offerta formativa anche al settore assicurativo e a quello dei servizi fiduciari. Le attività sono sviluppate con un obiettivo di autosufficienza finanziaria.

Il Centro Studi Villa Negroni offre dal 2006, a integrazione della sua programmazione di formazione continua per il settore bancario e finanziario, il percorso triennale per la preparazione all’ottenimento del diploma federale di economista bancario.

Dalla sua introduzione, il Centro Studi ha formato e certificato quasi 200 professionisti bancari. La banca come azienda soggetta a vigilanza federale e a norme particolarmente severe di polizia, si distingue da altre aziende di servizio per le molteplici attività al suo interno, che richiedono una formazione di tipo specialistico. Il programma della scuola superiore specializzata ha saputo coniugare materie più generali come la matematica, la statistica, la contabilità e l’economia politica con materie declinate in funzione delle specifiche esigenze di questo complesso settore, quali le operazioni di credito, i prodotti finanziari e la gestione dei portafogli, il diritto bancario, la compliance e la fiscalità finanziaria. Ha formato giovani professionisti rafforzandoli nell’attività di consulenza attraverso lo sviluppo di competenze personali, sociali, manageriali e metodologiche.

Lo sviluppo in atto nel settore bancario richiede ora un ripensamento dei diversi profili professionali fortemente influenzati dal trend della trasformazione digitale. Questa non comporta solo l’acquisizione di competenze tecnologiche, ma implica cambiamenti radicali nei modelli d’affari delle banche, nelle strutture organizzative, nei processi di lavoro e nella relazione con la propria clientela. Diverse professioni saranno completamente digitalizzate, altre andranno a sparire, altre ancora subiranno una mutazione radicale. Il cliente è informato, diversifica la sua richiesta di servizi su provider distinti delocalizzando le proprie attività. Questi cambiamenti sovvertono le abitudini consolidate e impongono di riqualificare il servizio. L’azienda-Banca introdurrà nuovi profili quali l’analista dei dati o il digital officer, svilupperà programmi di formazione interna o sosterrà incentivi formativi e di mobilità. Alcuni professionisti saranno in transizione di carriera e dovranno integrare la propria esperienza con nuove abilità e competenze da spendere sul mercato. Il divario generazionale riguarda sia i professionisti del settore che la clientela: basti pensare alla realtà delle aziende di famiglia attive a livello locale o globale. Si impongono risposte agili e flessibili, la capacità di lavorare in squadre interprofessionale, competenze linguistiche, comportamentali e manageriali.

In risposta a questa evoluzione, si testimonia una tendenza allo sviluppo di curricula formativi individuali e personalizzati, adattabili alle contingenze e qualificanti.

Il settore bancario svizzero ha quindi deciso di favorire le figure professionali emergenti, sostenendo il principio della formazione continua e della creazione di nuovi percorsi formativi in sostituzione di quello di economista bancario. Il Centro Studi Villa Negroni, fedele alla sua storia trentennale, contribuisce a questo progetto con formazioni innovative, sostenibili, ibride e accessibili attraverso collaborazioni con provider formativi in Ticino e Svizzera. L’obiettivo resta quello di arricchire il futuro professionale del settore bancario e finanziario ticinese, offrendo opportunità di formazione e aggiornamento professionale di qualità.