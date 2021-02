SSSAT: l’ospitalità al servizio del Ticino turistico

La SSSAT è una scuola specializzata superiore che si occupa di formare i futuri quadri e collaboratori per il settore turistico, ristorativo e alberghiero. Attiva dal 1993, vanta un’importante esperienza che le permette di proporre percorsi formativi di qualità, attenti alle novità proprie di un settore dinamico e in continua evoluzione. Il percorso è articolato su tre anni, il primo e il terzo in formazione a tempo pieno mentre il secondo è consacrato a esperienze professionali in Svizzera o all’estero, con almeno metà del periodo fuori dall’area linguistica italofona.

Il suo direttore, Charles V. Barras, ci racconta in questa breve intervista quali sono le caratteristiche vincenti delle formazioni proposte dalla SSSAT.

Quali sono i percorsi e diplomi che sono proposti alla SSSAT?

Alla SSSAT abbiamo due percorsi formativi di grado terziario, quello di specialista turistico/a e quello di albergatore/trice – ristoratore/trice. Entrambi portano all’ottenimento di un diploma di scuola specializzata superiore, riconosciuto dalla Confederazione e che apre opportunità di lavoro e carriera in Svizzera e all’estero. La SSSAT organizza e propone inoltre corsi di formazione continua per i professionisti attivi nel settore, riuscendo in questo modo a mantenere un costante dialogo con gli attori presenti sul territorio.

Quali sono le condizioni di ammissione alla SSSAT?

Per poter accedere ai percorsi formativi è necessario possedere un attestato federale di capacità (AFC) o una maturità. Sono inoltre necessarie conoscenze linguistiche specifiche per ogni filiera, tutti i dettagli si trovano sul sito www.sssat.ti.ch. Infine, l’elemento principale che garantisce un apprendimento di qualità alla SSSAT sono la motivazione e la passione portate da ogni nuovo studente!

Quali sono le principali caratteristiche della formazione alla SSSAT?

La principale caratteristica è lo stretto legame con il mondo del lavoro che permette di acquisire competenze direttamente spendibili una volta iniziata la carriera professionale. Il percorso inizia con una formazione teorica indispensabile nelle materie della comunicazione, della gestione aziendale, delle conoscenze professionali e della comprensione dei fenomeni socio-economici e ambientali che influenzano l’industria turistica. Durante tutto il percorso le persone in formazione sono stimolate a proporre idee, a trasformale in progetti e a realizzarle nella pratica.

Questo continuo transfer fra teoria e pratica è il principale punto di forza di una scuola professionale come la SSSAT e permette agli studenti di consolidare con facilità le competenze ed esercitarle, trovandosi poi pronti per affrontarle nella realtà professionale.

Hanno quindi facilità a trovare un impiego dopo la formazione?

Le ottime relazioni della SSSAT con il territorio ticinese e i partner turistici permettono nuovi scambi, nuove opportunità e continuano a garantire ai diplomati sbocchi sicuri per il loro avvenire professionale. La maggior parte di loro sceglie di partire per esperienze professionali fuori cantone, per poter tornare dopo qualche anno con un bagaglio ancora più ricco, garanzia di carriere di sicuro successo!

Come ci si può informare sui percorsi formativi della SSSAT?

Sul sito della scuola sono pubblicate le principali informazioni sui percorsi, requisiti e termini per l’iscrizione dell’anno scolastico 2021/2022. Proponiamo regolarmente dei momenti informativi webinar e siamo sempre a disposizione telefonicamente o via mail per rispondere alle domande delle persone interessate a iniziare con noi la futura carriera nel settore alberghiero e del turismo.

Scuola: Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo (SSSAT) Luogo: Bellinzona Formazioni: specialista turistica/o dipl. SSS e albergatrice/ore – ristoratrice/ore dipl. SSS Formazione continua: corsi professionali certificati (breve, media, lunga durata) website www.sssat.ti.ch Tel +41 91 814 65 11 Email decs-sssat@edu.ti.ch

