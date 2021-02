Costruisci il tuo futuro: specializzati nell’edilizia, impiantistica e chimica

Pianificare, coordinare e condurre: i tecnici e le tecniche diplomati/e della Scuola specializzata superiore di tecnica (SSST) del Centro professionale tecnico di Lugano-Trevano sono gli specialisti qualificati in grado di assumere responsabilità tecniche e gestionali in azienda.

La SSST di Lugano-Trevano forma specialisti in quattro diversi percorsi: nella conduzione di lavori edili, nella progettazione edile, nella tecnica degli edifici e nella tecnica dei sistemi indirizzo chimico-farmaceutica. La formazione, della durata di 3 anni a tempo pieno o parallela all’attività lavorativa, è strutturata partendo dalle esigenze specifiche grazie anche alla stretta collaborazione con le associazioni di categoria, i futuri tecnici acquisiscono competenze tecniche e operative di alto livello direttamente applicabili sul campo. Questo è il punto di forza che caratterizza le SSS.

Stai finendo un apprendistato in un settore affine e vorresti proseguire approfondendo le tue conoscenze specialistiche? Stai già lavorando e vorresti fare un passo in più in azienda? Sei un imprenditore o imprenditrice e sei interessato/a a fare crescere professionalmente i tuoi collaboratori? Per conoscere più da vicino i percorsi, qui di seguito le caratteristiche dei quattro percorsi descritti dai delegati SSS della scuola.

I tecnici e le tecniche in conduzione di lavori edili svolgono il ruolo di intermediario tra i vari progettisti e gli esecutori. Ogni cantiere ha le proprie caratteristiche e difficoltà. Per Paola Rordorf è questo che rende stimolante il lavoro. È un’attività che richiede flessibilità, organizzazione, attitudine a lavorare in gruppo e creatività. La qualità delle costruzioni dipende molto da coloro che le coordinano e le dirigono. Il nostro territorio ha bisogno di persone qualificate che possano garantire il raggiungimento di questo obiettivo.

Vito Petrillo, oltre a insegnare, è anche un architetto e sa quanto sono importanti i tecnici e le tecniche in progettazione edile che assumono una posizione privilegiata per pianificare e realizzare un progetto edile, in qualità di direttori dei lavori. Sono specialisti che fungono da interfaccia tra progettisti, costruttori ed enti pubblici. Sanno interpretare e trasformare progetti in soluzioni operative, gestendo il progetto esecutivo e la sua messa in opera, assicurando il rispetto dei tempi, dei costi, della qualità, della sicurezza e dell’ambiente.

Il tecnico e la tecnica in tecnica degli edifici sono gli specialisti che, sulla base di piani di architetti e ingegneri, operano e progettano nel campo dell'installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, sanitari, elettrici ed elettrotecnici. Andrea Andreoli è un professionista e sa che questa formazione che apre molte opportunità lavorative e di carriera, perché permette di acquisire competenze che consentono di risolvere problemi complessi riguardanti l'organizzazione aziendale, la tecnologia degli impianti termo-climatici, idro ed elettrotecnici e gli aspetti ecologici.

I tecnici e le tecniche in tecnica dei sistemi con indirizzo chimico-farmaceutica operano nei laboratori di chimica e biologia e nei reparti di produzione di aziende chimiche e farmaceutiche. Matteo Binda evidenzia che, grazie alla loro polivalenza, assumono compiti di gestione e di controllo nei reparti, assicurano il controllo della qualità e possono assumere il ruolo di formatore pratico degli apprendisti. Lavorano a stretto contatto con altri tecnici e la loro flessibilità, unita alle eccellenti conoscenze pratiche e teoriche, fa sì che possano svolgere un importante elemento di collegamento fra la direzione ed il personale tecnico.

Le iscrizioni alla Scuola specializzata superiore tecnica di Lugano Trevano per l’anno scolastico 2021-2022 saranno aperte da metà marzo: fai un passo in più, specializzati con noi!