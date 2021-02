Le Scuole Specializzate Superiori (SSS): l’eccellenza nella professionalità

Care lettrici,

Cari lettori,

diamo il via oggi a una rubrica che vuole far meglio conoscere ai lettori di tio.ch l’universo delle Scuole Specializzate Superiori (SSS). Ovvero le scuole professionali che permettono a giovani e adulti con un attestato federale di capacità (AFC) o con maturità liceale, ma dopo aver svolto uno stage pratico oppure conseguendo la maturità specializzata, di proseguire i loro studi, specializzandosi attraverso un percorso di eccellenza formativa con un approccio orientato alla pratica.

Le SSS si profilano come un binario parallelo a quello accademico e, in Ticino formano in molteplici settori: albergheria, turismo, economia, industria, edilizia, sanitario e sociale, informatica e design.

Nel nostro Cantone vi sono 12 scuole specializzate superiori, 10 cantonali coordinate dalla Divisione della formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) e due private.

Si tratta di scuole fondamentali per l’economia del territorio e storicamente molto vicine alla realtà aziendale, nelle quali si acquisiscono nozioni sia pratiche, sia teoriche, immediatamente applicabili in ambito professionale. I programmi di formazione che determinano le competenze in uscita sono decisi dalle organizzazioni del mondo del lavoro, che direttamente coinvolte, permettono alle scuole di rispondere in modo ideale alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

La durata delle formazioni varia dai 2 ai 4 anni. Alcuni cicli di formazione si svolgono parallelamente a un’attività lavorativa, integrata al percorso formativo, altri a tempo pieno, dove la formazione in azienda viene organizzata dalla scuola.

Nei prossimi 6 mesi vi proporremo un percorso volto a scoprire le SSS del Cantone e le loro offerte formative. Le SSS e le diverse specializzazioni saranno raccontate dai loro protagonisti: le direzioni, i docenti e gli studenti così come da esponenti del mondo imprenditoriale, scientifico e culturale. Un viaggio alla scoperta delle dodici Scuole che rappresentano un’indiscussa opportunità di formazione e specializzazione dopo una formazione di base e un trampolino di lancio per una carriera nel mondo del lavoro.

Manuela del Torso

Presidente del Collegio dei Direttori e delle Direttrici SSS