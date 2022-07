Dalla Privacy alla Protezione dei Dati: cosa è cambiato

Come la Privacy viene compromessa

È un dato di fatto che i dati aziendali vengano rubati. Spesso, senza che nessuno se ne accorga. Ogni giorno, i dispositivi utilizzati dalle organizzazioni operano decine di migliaia di operazioni e transazioni che, impiegati ed operatori, eseguono attraverso internet ed applicativi. Una buona parte delle azioni di questi apparecchi avvengono in background, ovvero senza il controllo o il comando di nessun addetto. Questo lascia inevitabilmente spazio all’invio di dati verso server sconosciuti sparsi per il mondo, spesso in regioni con un’alta concentrazione di attacchi informatici o dalle quali gli attacchi vengono originati. In linea generale, le organizzazioni non sono a conoscenza di quello che non vedono o di quello su cui non hanno controllo, di conseguenza non sono consapevoli che i loro dati stiano lasciando l’ambiente aziendale in maniera incontrollata e non autorizzata, compromettendo la loro privacy e quella dei loro clienti.