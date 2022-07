La sicurezza del trasporto aereo nell’era della tecnologia

È innegabile il fatto che l’emergenza e l’avanzata della tecnologia abbia inevitabilmente spiazzato molti business convenzionali a livello globale e che essa continui a rappresentare una minaccia per tutte quelle realtà restie al cambiamento. Il mondo dell’aviazione civile non fa eccezione, tantomeno quello che si occupa della sua sicurezza, costretto ad adattarsi costantemente all’incertezza intrinseca alla natura del suo business e dei suoi profitti, che ne costituiscono la sfida principale. Il settore dell’Aviation Security (AvSec), in particolar modo, ha subito un cambiamento perenne negli anni, caratterizzato da nuove regolamentazioni nazionali ed internazionali, tecnologie e forme di controllo. E’ la gestione della sua sicurezza garantendone allo stesso tempo la sostenibilità che ha rappresentato la sfida più grande. I professionisti della sicurezza devono essere oggi dotati di un vero “arsenale di conoscenza”, al fine di garantire un elevato standard di protezione equilibrato con il tema sempre più pressante dei costi e della facilità di spostamento di merci e persone. È importante sottolineare inoltre che la sicurezza del trasporto aereo è diventata una componente essenziale, intrinseca ed indispensabile all’industria dell’aviazione nella sua totalità, in quanto le minacce stesse sono cambiate. Di conseguenza, diventa implicito che la gestione di questa nuova generazione di minacce sia cambiata. Non è più sufficiente l’affidarsi solo ai raggi x per esaminare i carichi e assumere che la sicurezza sia di conseguenza assicurata.