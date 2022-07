Esfiltrazione dei dati: l’ultima frontiera delle minacce informatiche

La Cyber Security è oggi la più grande sfida alla sicurezza che utenti privati, imprese ed istituzioni si siano mai trovati ad affrontare. L’epidemia di ransomware e le violazioni dei dati sono al primo posto nella classifica delle loro preoccupazioni, con eventi di “data breach” che hanno raggiunto cifre iperboliche nella media dei $ 4.24 milioni di Dollari Americani (AON’s 2021 Global Risk Management Survey, 2021). L’ultima frontiera nelle violazioni informatiche è rappresentata dall’esfiltrazione dei dati, particolare tipo di minaccia che può avere una moltitudine di ripercussioni diverse e devastanti, a livello tecnico, economico e reputazionale di ogni tipologia di soggetto coinvolto. Essa è per definizione la rimozione od estrazione non autorizzata di dati da un dispositivo, sia esso un endpoint come un PC, smartphone o server. Questo tipo di violazione può arrivare ad essere la forma più distruttiva, in quanto estremamente subdola e difficoltosa da individuare e fermare, permettendo in molti casi ad hacker criminali di trasferire enormi quantità di dati ed accumularli in database per mesi. In alcuni casi è stato scoperto che l’esfiltrazione dei dati stava protraendosi da anni, in maniera lenta, silenziosa ma inesorabile. Le forme di difesa più sofisticate si sono concentrate sulla protezione del perimetro della rete e sul non permettere agli hacker di penetrarlo con qualsivoglia mezzo. Questo è certamente auspicabile, ma non è realisticamente implementabile nel 100% dei casi o delle occasioni. Ogni giorno, nuove vulnerabilità di tipo “zero-day” vengono scoperte e sfruttate da hacker criminali per attaccare decine di migliaia di endpoint. Nonostante le contromisure standard presenti in molte imprese ed enti governativi, l’errore umano e la noncuranza sono variabili difficilmente prevedibili, ne arginabili.