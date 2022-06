Il Gruppo Wagner: il vero “ago della bilancia” nella guerra in Ucraina

Chi sono e la loro struttura

Il Gruppo Wagner è un’organizzazione paramilitare simile a una PMC (Private Military Company), un’Organizzazione Militare Privata Russa che, legalmente e ufficialmente, non esiste. Di fatto, essa non è registrata né in Russia, né in altre parti del mondo, seppur legata indissolubilmente allo Stato Russo benché il Cremlino lo neghi sotto tutti i fronti. Fondata da Dimitri Utkin e finanziata dall’oligarca Russo Yevgeny Prigozhin, il solo nominare il gruppo Wagner genera rumori di fondo e voci di corridoio. L’inizio delle loro operazioni risale al 2014 durante l’operazione che ha portato all’annessione della Crimea, dove circa 1.000 mercenari hanno supportato le milizie ribelli e successivamente l’esercito Russo nei combattimenti per il controllo delle regioni di Lugansk e Donetsk. Successivamente nel 2015, la Wagner è stata inviata in Siria in supporto al regime di Bashar al-Assad. A oggi, il gruppo ha operato in Ucraina, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali, Mozambico, Venezuela e Sudan. Il numero esatto dei soldati di ventura al soldo della Wagner non è chiaro, anche se alcuni report stimano che possa contarne fin oltre le 5.000 unità. Il numero esatto di combattenti è verosimilmente più alto e, secondo il canale Telegram ufficiale del gruppo “Reverse Side of the Medal”, stanno attualmente reclutando. Far parte del suo organico è un’opzione allettante con una paga media di circa $4.600 al mese, contro i $1.200 medi di un soldato dell’esercito regolare Russo. È conseguentemente probabile che vedremo una grande espansione del Gruppo in futuro. Il fatto paradossale è che la Wagner sia oggettivamente illegale in Russia, in quanto l’essere mercenari è vietato per legge. Ciò nonostante, il Cremlino mantiene legami diretti molto saldi con la corporazione. Per esempio, essa opera esclusivamente in Nazioni dove la Russia mantiene rapporti e interessi di politica estera, per il quale detiene molti privilegi sia dentro che fuori dalla Russia. Gli operativi della Wagner ottengono il passaporto dal Central Migration Office Unit 770-001, un ufficio passaporti tradizionalmente collegato direttamente con il Ministero della Difesa Russo. La loro base d’addestramento principale è locata nella cittadina di Molkino, nella regione di Krasnodar, condivisa unitamente con la 10th Brigata Separata per Servizi Speciali – unità parte dell’Intelligence Militare Russa, il GRU. L’utilizzo delle infrastrutture militari russe è pratica comune: in Libia, la Wagner ha utilizzato aerei cargo russi IIyushin II-76 per rifornire il suo personale. Dato che essa goda di molti più benefici rispetto a una classica PMC, è parere di molti analisti di intelligence quello di ritenerla un'organizzazione procuratrice, in grado d'incrementare oltre gli interessi russi all’estero. Le capacità della Wagner sono quelle di un’entità multifunzione, in grado di fornire addestramento, equipaggiamenti, assistere le forze nazionali di paesi ospite e capacità tattiche specializzate dove necessario. Come un esercito tradizionale, sono in grado di dispiegare e fornire essenziali capacità di intelligence, dal reclutamento di fonti di Human Intelligence HUMINT, alla sorveglianza speciale e ricognizione. La Wagner procura anche servizi di protezione diplomatica e scorta ad élite politiche, nonché sicurezza a luoghi sensibili e risorse critiche economiche, particolarmente in Africa. Si sono rivelati anche particolarmente abili nel disseminare campagne di propaganda e disinformazione.