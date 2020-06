Cosa sono i Terpeni

Se hai usato una candela alla lavanda per rilassarti prima di andare a dormire o hai respirato a pieni polmoni in una pineta per schiarirti le idee, allora hai sperimentato le proprietà dei terpeni.

I terpeni sono quelle sostanze che conferiscono alle piante il loro sapore e il loro profumo, ma anche le proprietà che influiscono sul nostro corpo.

Non diversamente da altre piante e fiori dall'odore intenso, lo sviluppo dei terpeni nella Cannabis è iniziato per fini di adattamento: respingere i predatori e attirare gli impollinatori. Ci sono molti fattori che influenzano lo sviluppo dei terpeni di una pianta, tra cui clima, tempo, età e maturazione, fertilizzanti, tipo di suolo e persino l'ora del giorno.

L’importanza dei terpeni

La ricerca mostra che i terpeni nella Cannabis forniscono più del solo odore pungente: sono il fattore che dona ad alcune varietà di Cannabis proprietà sedative e rilassanti ed altre euforiche ed energizzanti.

Storicamente, gli studi si sono concentrati su composti cannabinoidi come il CBD e il THC, ma ora le discussioni sui terpeni stanno sostituendo l'antico dibattito "indica contro sativa".

Mentre indica e sativa sono semplici modi per classificare i ceppi di Cannabis, il profilo terpenico di una pianta ci informa su quali conseguenze questa ha sul corpo quando viene assunta.

Oltre 100 diversi terpeni sono stati identificati nella pianta di Cannabis e ogni varietà tende ad avere una composizione terpenica che la rende unica.

Effetto entourage

I terpeni non determinano semplicemente il carattere e il profumo della Cannabis: sono essenziali per le proprietà medicinali della pianta. Molti esperti affermano che CBD e THC dovrebbero essere consumati in concerto con i terpeni produrre i migliori risultati.

Questa miscela sinergica di composti vegetali di cannabis è chiamata "l'effetto entourage".

Proprio come in una band, l'intero gruppo di composti che lavorano insieme diviene maggiore della somma delle sue singole parti.

