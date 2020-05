Cannabis e corpo umano, un legame naturale

I Cannabinoidi ed il corpo umano

Quando parliamo di Cannabis parliamo automaticamente di Cannabinoidi e della loro interazione con il nostro corpo. Approfondiamo l’argomento.

I Cannabinoidi sono composti chimici presenti all’interno della pianta di Cannabis ed ad oggi ne sono stati identificati più di 100. Queste molecole sono chiamate Cannabinoidi naturali o Fitocannabinoidi poiché naturalmente prodotti nel ciclo di crescita biologica delle stessa.

Anche il corpo umano produce, naturalmente, dei cannabinoidi tramite il nostro sistema endocannabinoide. Il sistema endocannabinoide è una vasta rete di recettori che si estende dal cervello ai diversi organi del corpo, questi recettori (CB) agiscono come veri e propri

punti di attivazione, reagendo quando vengono stimolati dai cannabinoidi.

Tra i Fitocannabinoidi più conosciuti troviamo il THC (Tetraidrocannabinolo) ed il CBD (Cannabidiolo). Il THC è un cannabinoide caratterizzato da effetti psicologici e psicotropi; come tale è considerato a tutti gli effetti, se al di sopra di determinati limiti, uno stupefacente.

In contrapposizione, il CBD è un importante cannabinoide privo di effetti psicoattivi e caratterizzato da proprietà calmanti, miorilassanti ed antidolorifiche.

Ruolo ed effetti dei cannabinoidi

Ogni cannabinoide ha proprietà ed effetti differenti, la quantità degli stessi, presente nelle piante, può variare sensibilmente in base alle varietà scelte e dai metodi di coltivazione.

La Cannabis prodotta in Svizzera da MA True Cannabis è caratterizzata da un elevato livello di Cannabidiolo (CBD) ed da un bassissimo livello di THC. Il CBD una sostanza non psicoattiva, ovvero che, a differenza del THC, non agisce sui processi psichici di chi lo assume. Il CBD è infatti un importante fitocannabinoide non psicotropico che produce un gran numero di effetti farmacologici, antiossidanti e antinfiammatori. Nel corso degli anni il CBD è stato valutato clinicamente in ansia, psicosi e disturbi del movimento e per alleviare il dolore neuropatico in pazienti con sclerosi multipla.

Dove si trovano i Fitocannabinoidi

I diversi fitocannabinoidi sono sintetizzati e immagazzinati principalmente all’interno dei fiori prodotti dalla Cannabis, in piccole strutture chiamate tricomi.

All’interno dei tricomi, dei quali ci occuperemo nel dettaglio nei nostri prossimi articoli, troviamo anche la maggior parte dei terpeni presenti nella pianta. I terpeni determinano, a dipendenza delle diverse varietà di Cannabis, le caratteristiche organolettiche dei fiori.

Articolo a cura di MA True Cannabis