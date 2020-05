Cannabis CBD, cosa dice la legge svizzera

Quadro generale

Parlando di Cannabis dobbiamo parlare automaticamente di Tetraidrocannabinolo (maggiormente conosciuto con il suo acronimo THC) e dei limiti di legge ad esso legati.

Il THC ha effetti psicoattivi sull’essere umano e, per questo motivo, anche in Svizzera viene considerato a tutti gli effetti come una sostanza stupefacente. Esiste però un’importante soglia al disotto della quale i fiori di Cannabis non sono considerati come stupefacenti: la Cannabis contenente concentrazioni ridotte di THC, ovvero meno dell’1%, non sono considerate come stupefacenti in Svizzera, e sono quindi totalmente legali!

Un basso contenuto di THC è naturalmente compensato, nella varietà selezionate, da alti valori di CBD (Cannabidiolo), cannabinoide caratterizzato dall’assenza di effetti psico-attivi, con dimostrate proprietà calmanti, rilassanti ed antidolorifiche.

Produrre Cannabis Light in Svizzera

La produzione di Cannabis Light in Svizzera è molto variegata: esistono in infatti un gran numero di coltivatori e produttori a livello nazionale.

Essenzialmente sono tre le tipologie di coltivazione della Cannabis:

Indoor (in spazi chiusi, senza luce naturale, come nel caso di MA True Cannabis che utilizza impianti di illuminazione led di ultima generazione);

Greenhouse (in serra);

Outdoor (in campo aperto).

In termini di qualità del prodotto finale, la produzione indoor porta indubbiamente, grazie al controllo perfetto di tutti i parametri di coltivazione, a fiori di qualità superiore. Chiaramente, una simile coltivazione necessita di installazioni ben più complicate ed onerose sia in ambito di impianti di condizionamento dell’aria che di sistemi di illuminazione.

Vendere Cannabis Light in Svizzera

La commercializzazione della Cannabis Light in Svizzera prevede alcune formalità amministrative tra le quali l’ottenimento di un “numéro de revers” a livello Federale. In alcuni Cantoni, quali ad esempio il Canton Ticino (regione italofona della Confederazione), ulteriori autorizzazioni sono richieste in ambito di commercializzazione dei prodotti a base di Cannabis.

Consumare Cannabis Light in Svizzera

In Svizzera è legale acquistare e consumare, mediante combustione o vaporizzazione, la Cannabis Light.

A differenza di molti altri paesi dove la normativa vigente non definisce chiaramente i termini di utilizzo e consumo della Cannabis, la Svizzera si caratterizza per l’assimilazione dei prodotti a base di fiori e foglie di canapa quali veri e propri succedanei del tabacco. In termini pratici, le Infiorescenze ed i Pre-Rolled sono legalmente acquistabili e consumabili, analogamente ai prodotti del tabacco, in tutta la Svizzera.