Assistenza legale: tutti la propongono. Serve realmente?

Nella vita capita di trovarsi in quella sgradevole situazione in cui, senza nessun preavviso, ci troviamo invischiati in ligi e controversie che necessitano di un’assistenza legale. In altri casi, nei quali dobbiamo far valere i nostri diritti, un avvocato può far ragionare la parte avversa, in modo da arrivare a una mediazione soddisfacente.

Vivere delle esperienze del genere senza un’adeguata polizza di Protezione Giuridica, può essere piuttosto frustrante. Magari abbiamo tutta la ragione del mondo ma, solo perché la nostra controparte dispone di una polizza performante, si permette di citarci in giudizio pur sapendo delle poche possibilità di successo.

In un caso del genere ci troviamo costretti, volenti o nolenti, a dover ricorrere a un avvocato per difenderci o per far valere le nostre ragioni.

Peccato che alle volte, l’ammontare della contesa, non giustifica il costo più elevato di un’assistenza legale appropriata. Si finisce così col desistere solo perché non si dispone di una polizza di Protezione Giuridica.

Se poi questo malessere lo si prova da imprenditore o libero professionista, spesso c’è in gioco la sopravvivenza stessa della propria vita professionale. Conviene allora premunirsi per tempo.

Storie vere di clienti

Voglio rendervi partecipi di alcune tra le molte storie tratte dall’esperienza diretta vissuta dai nostri clienti negli ultimi anni:

L’idraulico chiamato da clienti di Lugano, proprietari dell’appartamento dove vivono, sostituisce la vasca da bagno con una nuova e moderna doccia. A distanza di 2 anni dai lavori vengono riscontrate delle perdite d’acqua nel condominio, riconducibili ai lavori eseguiti dall’idraulico. Peccato che l’idraulico non riconosce il danno. Inoltre l’assicurazione del palazzo non vuole pagare e la riunione condominiale decide di chiedere un risarcimento ai nostri clienti. Tra spese di perizie, d’avvocato e di giudizio, l’assicurazione paga oltre CHF 22'000.-.

Un cliente di Mendrisio lavora presso il suo datore di lavoro da oltre 2 anni, ma per non meglio precisati problemi amministrativi non ha mai ricevuto gli assegni figli di cui ha diritto. Inoltre alcuni conteggi, relativi a molteplici ore straordinarie, non figurano in busta paga. In questo caso si evita d’andare in giudizio grazie alla mediazione di successo eseguita dagli avvocati della Protezione Giuridica. Tutti gli assegni figli arretrati e gli straordinari vengono corrisposti al nostro cliente.

Una famiglia di 4 persone di Bellinzona, in occasione di un viaggio a Londra nel 2020, prenota e paga in anticipo un ampio appartamento riservato su AirBnB. Purtroppo l’appartamento non corrisponde a quanto pagato e risulta essere fatiscente. Si rende necessario l’immediato ricorso a un albergo scelto all’ultimo minuto. Gli avvocati inglesi, pagati dalla protezione giuridica, riescono a dimostrare il danno subito e oltre al pieno risarcimento dell’importo pagato alla riservazione, riescono a ottenere anche la differenza di prezzo supportata per il maggior costo dell’albergo.

Un settore in evoluzione

Il settore delle polizze di Protezione Giuridica è quello che negli ultimi anni ha riscontrato tra le maggiori evoluzioni nel settore assicurativo. Le varie compagnie sul mercato cercano di distinguersi mediante l’aggiunta di nuovi ambiti di copertura, in modo da poter ampliare sempre di più la protezione offerta ai propri clienti. Ambiti come quello fiscale, che per anni è stato una delle classiche esclusioni di questi contratti, ora si trova incluso in alcune polizze.

Tutti noi navighiamo in internet e siamo esposti al pericolo di truffe e frodi, soprattutto in ambito e-commerce. Alcune Assicurazioni offrono ora la possibilità di essere tutelati anche in quest’ambito.

Diverse coperture sono state incluse negli ultimi 2 anni, e probabilmente ne vedremo inserire altre, visto l’ampiezza dell’argomento e la complessità del settore giuridico in generale.

Istruzioni per non sbagliare

In tutto il mondo assicurativo è sempre importante valutare bene il rapporto prestazioni/prezzo e badare che le tutele da voi richieste siano inserite nel contratto. In questo ambito particolare va inoltre prestata attenzione a questi aspetti:

Vista la forte evoluzione nel settore, stipulare sempre contratti con durata contrattuale di 1 anno oppure contratti che possono essere disdetti annualmente. Questo vi permetterà di poter aggiornare questa importante copertura, magari scegliendo un'altra società d’assicurazioni che offre una copertura più aggiornata e ampia rispetto alla vostra attuale polizza

Per qualsiasi contratto è importante leggere l’elenco delle “esclusioni di copertura”, ossia quegli ambiti o casi in cui l’assicurazione non vi fornirà nessuna prestazione, ma forse nel segmento della Protezione Giuridica è ancora più importante. Ritrovarsi nel momento del bisogno senza assistenza legale e con grossi costi giuridici da pagare, è sicuramente un grosso problema

Come già citato prima, ci sono Protezioni Giuridiche molto differenti tra loro in merito all’ampiezza delle tutele offerte. In queste tipologie di contratti, spesso basso prezzo significa bassa protezione. Valutate più offerte

Il settore è talmente in crescita che si trovano Protezioni Giuridiche offerte quale “accessorio” nei più disparati contratti assicurativi: dalle polizze di economia domestica/responsabilità civile, a quelle per veicoli a motore, passando per le CASSE MALATI!!! La questione è che la Protezione Giuridica non è un accessorio, ma una copertura molto importante. Capita che le soluzioni migliori si trovino in contratti specifici dedicati a quest’assicurazione.

Per avere la nostra guida gratuita per la scelta della migliore protezione giuridica, considerando le vostre esigenze, non esitate a contattarci.

Fabio Luraschi, Direttore FDL Consulting Sagl, Economista aziendale SUP