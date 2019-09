Wikidata: imparare uno dei maggiori hub di dati aperti

Wikidata è un progetto usato da moltissime persone giornalmente anche se ne ignorano l’esistenza.

Bisogna solo considerare che Google lo integra in diversi servizi perché si tratta di informazioni strutturate molto vicine a quelle che potrebbe essere un web semantico.

Queste informazioni vengono popolate da persone e da robot e il progetto è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni raggiungendo già 61 milioni di items.

Wikimedia Svizzera sta organizzando, insieme all’Università di Zurigo, due giornate per conoscere meglio questo strumento. Saranno due giornate dove si spiegheranno sia come consultare, sia come esportare dati e sia come importare dati utilizzandi l’API.

Le giornate sono tra il 2 il 3 novembre e i dettagli sono qui.

Per approfondire clicca qui

Per informazioni: www.wikimedia.ch/it/contatti