La guerra a suon di tastiera tra Cina e Hong Kong

“Hong Kong non fa parte della Cina. Hong Kong non è la Cina” questa è la frase che un utente cinese di Wikipedia di Hong Kong ha scritto sul principale articolo di Wikipedia per la legge di estradizione di Hong Kong. Un utente cinese ha risposto: "Hong Kong non è la Cina, è solo una parte della Cina".

Mentre i manifestanti sono in piazza per manifestare contro il disegno di legge di estradizione anche on-line un piccolo esercito di Wikipediani stanno conducendo la propria battaglia sulla versione in lingua cinese di Wikipedia, ma in questo caso la battaglia è quasi alla pari perché mentre Wikipedia è sempre rimasta aperta ed accessibile a Hong Kong, creando quindi una grande comunità, in Cina il blocco di Internet ha invece limitato questa nascita. Questo ha fatto in modo che sulla Wikipedia cinese nasca un articolo per ogni protesta e che gli eventi vengano spiegati fino nei minimi dettagli. Addirittura il primo articolo riguardava la protesta del 9 giugno ed era in realtà stato creato una settimana e mezza prima dell'evento, quasi come se fosse stato una chiamata alle armi.

Si discute su ogni particolare, ad esempio sul numero dei partecipanti secondo i dati dei manifestanti e secondo quelli della polizia, nell’uso dei proiettili di gomma o di plastica, oppure dei lacrimogeni.

Ogni frase è una lunga diatriba perché la polizia riporta notizie sicuramente contrastanti rispetto a quelle delle persone presenti.

Secondo i wikipediani di Hong Kong di lunga data, chi scrive queste notizie è chiaramente parte dei manifestanti tuttavia hanno poca opposizione nella comunità perché i Cinesi continentali sono limitati sia dal blocco di Internet in Cina sia perché temono ripercussioni da parte delle forze dell’ordine in Cina.

I wikipediani di Hong Kong, infatti, vedono in questa legge una pericolosa interferenza della Cina che potrebbe bloccare Internet anche per loro.

