Negapedia: il lato oscuro di Wikipedia

Molti conosceranno Wikipedia, ma non tutti conoscono NEGAPEDIA, eppure è frutto di un personaggio che sta dietro una delle maggiori rivoluzioni di Internet negli ultimi anni.

Il prof Massimo Marchiori, del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova, è il padre di Hyper Search, un motore di ricerca rivoluzionario che ha ispirato il più noto PageRank: in pratica il cuore di Google.

Nel 2017 il prof. Marchiori ha quindi pensato a Negapedia (la versione negativa di Wikipedia), con l'obiettivo di mostrare dove e come si combatte per costruire l’informazione.

Negapedia svela la parte negativa che sta dietro ad ogni pagina di Wikipedia e quindi tutte le discussioni, le polemiche e le controversie che si hanno nel creare una pagina.

La valutazione e la classifica è fatta su due parametri: conflitti e polemiche.

Come conflitti sono legati a cancellazioni di vandalismi o a ripristini ad una vecchia versione. In questo caso il contenuto ne risente perché i vandalismi spesso rovinano la qualità della voce. Si tratta di una misura quantitativa, quindi, che conta alcune modifiche effettuate.

Come polemiche, invece, si intendono le schermaglie che si hanno tra le diverse opinioni ma soprattutto il livello di polemica che si genera. In questo caso è una misura qualitativa per cui non contano le modifiche ma quanta discussione si è generata anche a seguito di una sola modifica.

Per il 2019 la pagina più conflittuale si rivela quella di Donald Trump seguita da quella del Festival di Sanremo 2019, invece la più polemica è quella sull’Illuminismo seguita da quella di John Sins.

Invece in tutta la storia di Wikipedia le pagine più conflittuali sono naturalmente le pagine delle squadre di calcio tra cui primeggia quella della Juventus Football Club. Tra le più polemiche, invece, ci sono Fox Kids, un canale tematico per ragazzi, e Asse di un segmento prima di argomenti sicuramente complessi come Cristo e la Bomba atomica.

Si vede che la matematica è più che esatta!

