Cosa c’è dietro gli assistenti vocali?

Google Assistant, Samsung Bixby, Apple Siri, Amazon Alexa sono strumenti che aiutano a fare ricerca usando la voce e una ricerca di Voicebot.ai, in collaborazione con Magic & Company, li ha messi a confronto.

Sono state fatte 4’000 domande ad Alexa, Bixby, Google Assistant e Siri su 200 marchi commerciali e i risultati sono stati abbastanza diversi: Google Assistant ha dato una risposta nel 92,5% dei casi, a cui seguono Siri con 81,5%, quindi Bixby con 80,5% e infine Alexa con 76,5%. Quindi un bel distacco di Google con le altre soluzioni.

Tra tutte le risposte date, Google, Alexa e Siri hanno utilizzato al 99% Wikipedia, segue Bixby che l’ha utilizzata solo all’88%.

Esistono molte fonti di informazioni che potrebbero rispondere alle domande che sono state usate e tra queste sicuramente bisogna annoverare i siti dei marchi stessi, tuttavia, i siti Web dei marchi non hanno una struttura comune e l'utilizzo dell'automazione per trovare una risposta semplice a una domanda semplice è problematico.

Wikipedia, al contrario, è strutturata in modo coerente e i suoi volontari offrono tipicamente una semplice descrizione di un marchio o di un altro argomento nella prima frase della pagina. Ciò consente agli assistenti vocali di consultare una singola fonte e offrire un'elevata possibilità di fornire una risposta corretta. Inoltre, gli assistenti vocali possono anche affidarsi alle funzionalità di sintesi vocale per offrire ulteriori informazioni ma i siti Web aziendali, benché belli, curati e “responsive” sono sempre fatti per un consumo visivo mentre hanno poca attenzione per la sintesi vocale.

Per domande di carattere locale, come ad esempio la domanda “dove posso acquistare prodotti del marchio?”, Yelp offre un'unica fonte di dati strutturati contenenti informazioni su sedi di attività commerciali simili al ruolo di Wikipedia per le domande di informazioni generali. La coerenza dei dati strutturati e l'affidabilità generale di queste fonti di informazioni li rende più allettanti di una società o di altri siti Web di terze parti che dispongono di informazioni molto più limitate o di una rappresentazione di dati incoerente. Inoltre, le app vocali lanciate da molti di questi marchi non forniscono necessariamente le informazioni richieste per rispondere alla domanda.

