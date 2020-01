Selena Gomez: "Rare" sta per arrivare

LOS ANGELES - Venerdì 10 gennaio Selena Gomez darà alle stampe "Rare", il suo terzo album in studio.

Si tratta di un disco attesissimo, sia dai fan della popstar che dall'ambiente musicale. Anche la 27enne non vede l'ora che "Rare" esca, tanto che giovedì notte ha organizzato un party speciale. «Non vedo l'ora di condividere con voi questo momento speciale» ha twittato. Ovviamente non ci sarà bisogno di volare negli Usa per assistere allo show, che si potrà comodamente gustare in streaming dal divano di casa tramite LivexLive.com o sui canali YouTube, Twitch e social.

«È la musica più onesta che abbia mai fatto e non vedo l'ora di farvi ascoltare» quello che sgorga «dal mio cuore», aveva scritto sui social nelle scorse settimane. Un paio di tracce, rilasciate come singoli, sono state già pubblicate: "Lose You to Love Me" e "Look At Her Now". Complessivamente i brani sono 13. Due le collaborazioni: con 6lack ("Crowded Room") e Kid Cudi ("A Sweeter Place").