Pace fatta con The Weekend, ora Drake affila i denti per il 2020

TORONTO - Gli ultimi giorni di dicembre sono stati molto vivaci per Drake. Di ritorno nella sua Toronto - dove ha rinnovato casa - il rapper ha rilasciato una lunga videointervista a Rap Radar e pubblicato il singolo “War”, mettendo finalmente il punto a tante frasi lasciate in sospeso.

Il brano - orchestrato dal produttore londinese AXL Beats - rispolvera la vena drill del rapper, da sempre affascinato dallo scenario musicale anglosassone, già esplorato in prima persona un paio d’anni fa con “More Life”.

Drake non si risparmia e sfruttando l’algido tappeto musicale sfodera un rap decisamente aggressivo per i suoi standard, sparando su bersagli che non ritiene degni di essere nominati e annunciando di aver seppellito l’ascia di guerra con il collega (e concittadino) The Weekend.

Se consideriamo che entrambi dovrebbero avere un disco in cantiere, le premesse per un ottimo inizio di 2020 in quel di Toronto ci sono tutte.