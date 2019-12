Jovanotti e quell'album "lunare" che proprio non te lo aspettavi

MILANO - Che il Jova avesse avuto da sempre un occhio rivolto verso lo spazio non è poi questa grande sorpresa.

Futurista, ottimista e con quei temi lì siderali – fra parole e suggestioni visive – che ritornano spesso (fra luna, big bang, razzi e mazzi) il fatto che abbia deciso di dedicare al nostro satellite un disco intero non è che ci basisca.

Lascia un po' più interdetti, invece, il fatto che si tratti di un album (quasi) esclusivamente di cover che segue l'anda inaugurata con “Oh, vita!”, cioè quella cantautorale, chitarra e voce (e con molti meno "botti" elettronici).



Questo perché l'estate del nostro Lorenzo è stata di quelle da festa grande con un'idea come il Jova Beach Party, che ha rivoluzionato il concetto di live, e un singolo tutto dance (vedi box) che ha impazzato per le radio.

Ci sono anche le hit

Non ci sono brani rivisti su “Lorenzo sulla luna”, tranquilli. Ci trovate anche la giga-collaborazione con Takagi & Ketra, Tommaso Paradiso e Calcutta, “La luna e la gatta”. E sì, non si sono nemmeno dimenticati quella con Dardust, “Nuova Era” che sicuramente vi eravate messi in playlist da qualche parte. C'entrano con il resto del disco? No, ma tant'è...