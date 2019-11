Billie Eilish, che camaleonte, e cambia pelle ancora una volta

LOS ANGELES - Quando si è giovani, o giovanissimi come Billie Eilish, crescere, cambiare è davvero inevitabile. E, se sei anche un artista, è difficile che la faccenda fisio-psicologica non si traduca in qualche modo in quello che fai.

Nel caso della pop-star 17enne, uno di questi segnali di maturazione potrebbe essere "everything i wanted" il suo nuovo singolo che torreggia nelle classifiche di mezzo mondo e su Youtube - pur non avendo nemmeno un video ma solo la traccia audio - viaggia a quota 14 milioni di clic.

Ballad sussurrata ed eterea sostenuta da beat e tastiere Edm, è decisamente diversa da quello a cui ci ha abituati fino ad oggi. I fan l'hanno presa benissimo, anche perché Billie è una che non riesce proprio a stare ferma (e non solo sul palco). E, francamente, ci va bene così.