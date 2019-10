Battiato, l'ultimo atto di un mito senza tempo

MILANO - “Torneremo ancora” è, con ogni probabilità, l'ultimo album della straordinaria carriera di Franco Battiato. L'annuncio è stato dato alla conferenza stampa di presentazione, con poche e laconiche parole sulla salute precaria del maestro catanese. Il disco contiene 15 brani: un inedito, scritto da Battiato insieme a Juri Camisasca, e 14 versioni live incise nel 2017 insieme alla Royal Philharmonic Concert Orchestra, principalmente nel corso delle prove di una mini-tournée.

L'impressione - al netto della malinconia nel sapere che si tratta di un atto conclusivo - è quella di un lavoro molto curato, con un Battiato lontano dalla forma migliore ma pur sempre in grado d'interpretazioni precise e toccanti. Le orchestrazioni sono di assoluto pregio: non vanno a imbolsire capolavori come “E ti vengo a cercare”, “La cura” o “Lode all'inviolato” - come è accaduto sovente con altri artisti - ma sono anzi scintillanti e rendono giustizia a un mito senza tempo.