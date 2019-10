Katy Perry, nuovo singolo tra Harley e Hawaii

LOS ANGELES - Katy Perry è tornata con un nuovo singolo.

“Harleys in Hawaii” è il terzo estratto dal suo prossimo album (il sesto, che ancora non ha titolo) e il video, firmato dal collettivo di registi Manson, è un singolare ibrido tra i due elementi del titolo: ci sono le Hawaii, ma non proprio quelle dell'immaginario da spiaggia e cocktail, e ci sono le moto sulle quali la popstar sfreccia in giacca di pelle.

Per capire meglio di cosa si parla non resta che guardare il video.