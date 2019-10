Il ritorno di Michael Stipe (per una buona causa)

NEW YORK - Bentornato Michael Stipe. Gli otto anni di assenza dell'ex frontman dei R.E.M. si sono interrotti nel fine settimana con la pubblicazione di "Your Capricious Soul", primo singolo in assoluto da solista per il 59enne.

"Your Capricious Soul" è una canzone con una missione: aiutare a salvare la Terra combattendo i cambiamenti climatici. Il brano è scaricabile gratuitamente sul sito ufficiale dell'artista oppure con una donazione da 77 centesimi di dollaro in su a Extinction Rebellion, movimento ambientalista nato nel 2018.

Che dire di questo brano? Che non sono i R.E.M. ma non è nemmeno qualcosa di così diverso. Sarà che non riusciamo a scindere il timbro vocale di Stipe dal sound della band di Athens, ma qualcosa di quella grande avventura musicale la si percepisce, pur su una struttura elettronica e sintetica che non sarebbe servita con le chitarre di Peter Buck.

Il risultato è apprezzabile e sarà interessante capire se e quando Stipe si rifarà vivo musicalmente, o rientrerà nella dimensione di artista concettuale e attivista nella quale sembrava essersi immerso negli ultimi anni.