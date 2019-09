blink-182: come ieri, ma non troppo

SAN DIEGO - Dai tempi di “What's my age again” (che è vero che è stato il botto ma tra l'altro era arrivato già abbastanza in là nella loro traiettoria) qualcosa è cambiato, ma non poi tantissimissimo.



E così i mitici “blink” sono ancora qua con il loro nono album (uno però non conterebbe perché è un “best of”) e con il duo Mark Hoppus/Matt Skiba ai microfoni.

Diciamo che se li avete già sentiti un'ideuzza di come sia questo “nine” potete anche farvela perché il suono è proprio il loro: californiano, pop-punk con qualche schizzatina di emo. Ma etichettarlo, in verità, ci sembra abbastanza ingiusto perché questo secondo lavoro dell'era post-DeLonge le sue cose da dire ce le ha con un paio di pezzi davvero azzeccati.

Toglie un poco di verve la produzione, che smarmella compressori un po' ovunque tagliando le gambe a dinamica e ruvidità. Vero è che potete comunque rimediare alzando il volume a palla nei momenti giusti.