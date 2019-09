Una canzone con tre fuoriclasse per le “Charlie's Angels”

LOS ANGELES - Quale modo migliore per lanciare un film tutto al femminile – e con tre tipe davvero toste – se non un singolaccio corale di quelli devastanti?

È proprio il caso delle “Charlie's Angels”, che ritornano al cinema in versione riveduta e rimodernata e accompagnate da un brano – “Don't call me angel” – cantato da tre pezzi da novanta della musica contemporanea: Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey.

Sempre ammiccante e patinata Ariana, muscolosa e aggressiva Miley (e che voce!) ma lo show se lo porta a casa Lana girando la canzone a testa in giù nella parte finale con la sua irresistibile allure da sirena.

Non è un caso che le lodi degli utenti di YouTube siano tutte per lei. Al di là dei gusti personali – guardatevelo e decidete voi qual'è la vostra preferita – in ogni caso “Don't call me angel” è un pezzo che funziona proprio perché sfrutta i punti forti delle tre interpreti. E non è mica una cosa scontata.