Common dedica una nuova lettera d'amore all'Hip Hop

CHICAGO - Un quarto di secolo fa (era il settembre del 1994) le radio trasmettevano quella che sarebbe poi diventata la lettera d’amore più famosa nella storia dell’Hip Hop. Oggi - con una statuetta dell’Academy in bacheca e giunto a quota dodici album - Common torna in materia e dedica un intero disco a quel sentimento, supportato dal fedelissimo Karriem Riggins.

La formula di "Let Love" non sempre paga il giusto. Pezzi come la vigorosa “Hercules” - che presa a sé è una piccola perla - puntano troppo sui tecnicismi, facendo perdere temporaneamente la bussola del viaggio.

Diversamente, in episodi come “Show Me That You Love Me” con Jill Scott, “Fifth Story” o la fumosa jam “Leaders (Crib Love)” il rapper di Chicago torna in una dimensione più terrena, dando il meglio di sé. L’Oscar del disco va però a “HER Love”. Una dichiarazione, quella sulle note di J Dilla: 25 anni dopo l’amore di Common per questa cultura è più vivo che mai.