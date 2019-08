Gli "scarti" di Drake che conquistano la vetta della classifica

TORONTO - Drake quest’anno non vuole proprio saperne di perdere. Dopo l’approdo in streaming di "So Far Gone" e l’anello del titolo NBA, conquistato da ambasciatore al fianco dei Raptors di Toronto, il rapper ha ripescato dallo scatolone in soffitta alcune vecchie chicche, escluse dai suoi primi lavori.

Una spolverata, un click e voilà, tutto a portata dei nostri smartphone. Perché si sa; se oggi una cosa non sta su Spotify & co. allora quella cosa non esiste. Così nasce “Care Package”, una raccolta di «alcuni fra i nostri momenti più importanti» - parola dello stesso Drake - che ha subito conquistato la vetta di Billboard.

In scaletta compaiono perle “perdute” ma mai scordate dai fan, in primis le varie “Dreams Money Can Buy”, “Trust Issues” e “Club Paradise”, cimeli di un’era in cui il rapper raramente mancava il bersaglio. Un po’ come riesce a fare di questi tempi… e senza nemmeno pubblicare (quasi) nulla di nuovo.