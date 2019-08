I Gamma Vibes hanno vinto la prima edizione di Mendrisio OnStage.

MENDRISIO - Venerdì 12 luglio Piazzale alla Valle di Mendrisio ha ospitato la prima edizione di Mendrisio OnStage. Per una sera la piazza è stata "consegnata" ai giovani del territorio e per loro è stata una splendida occasione per dare visibilità ad alcune discipline sportive ed artistiche che raccolgono consenso e partecipazione tra i ragazzi.

Per la Città di Mendrisio è stata invece l’opportunità di constatare come il divertimento e le passioni dei giovani possano essere costruttive, creative e divertenti anche per i bambini e gli adulti. Mendrisio ha così vissuto un’esperienza transgenerazionale che ha visto la partecipazione di tutte le fasce d’età.

Il fil rouge della serata è stato il concorso tra band musicali che prevedeva, per il vincitore, la garanzia di partecipare l’anno prossimo alla Festa della Musica. Con un meccanismo integrato tra

giuria e libera preferenza sui social è stata decretata come band più gradita quella dei Gamma Vibes. La band vincitrice, che prova con continuità da ormai più di un anno nello spazio musica al Centro Giovani di Mendrisio, è composta da Samantha Carlotti (cantante), Filippo Quadri (chitarra), Louis Hütter (basso), Samuele Mombelli (tastiere/percusioni) e Alessio Poloni

(batteria).

Il Dicastero sport e tempo libero della Città di Mendrisio ringrazia l’Associazione Festa della Musica, il Centro Giovani di Mendrisio, Radio Ticino e Angelini Service Sagl per aver contribuito alla buona riuscita della prima edizione di Mendrisio OnStage.