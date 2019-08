“Carte Blanche”, per un'estate da ballare

PARIGI - Il 26 luglio è stato reso pubblico “Carte Blanche”, il secondo album di Dj Snake. Il dj e produttore francese è tra i nomi più in voga degli ultimi mesi, come sancito anche dalla classifica di Forbes dei disc jockey più pagati che lo vede in 15esima posizione assoluta.

L'album include 17 tracce e una lunga serie di collaborazioni eccellenti: da Zomboy a Trackside in fase produttiva e Offset, Selena Gomez, Cardi B, Gucci Mane, J Balvion, Tyga, Sean Paul, Ozuna e tanti altri alla voce. L'album è stato preceduto da numerosi singoli, uno su tutti "Loco Contigo".

C'è molta Francia in questo disco, a cominciare dal titolo e della foto scelta per la copertina, con l'Arco di Trionfo di Parigi con un cielo blu e nuvole bianche sullo sfondo. Anche nei suoni risuona qualcosa della patria di William Grigahcine, vero nome di Dj Snake. “Carte Blanche” presenta una manciata di buone canzoni e altri brani decisamente meno memorabili. Insomma, si tratta decisamente di un prodotto perfetto per un'estate da ballare.